Dopravní a transportní letoun Iljušin Il-14, vyráběný v 50. a 60. letech minulého století, měl podle Halady pro československé civilní i vojenské letectví velký význam. Bývalý československý letecký průmysl získal na tento původně sovětský typ licenční práva a vyráběl jej od poloviny 50. let v Závodech Jiřího Dimitrova n.p. Letňany jako Avii Av-14, a to především pro československou armádu.

„Stroje provozované ČSA byly postupně vylepšovány a zvětšovala se jejich kapacita až na 40 placených sedadel pro cestující. Letouny se vyznačovaly vysokou spolehlivostí a dlouhou životností všech konstrukčních celků," uvedl Halada.

Pobyt pod širým nebem letounu nesvědčil

Stroj s výrobním číslem 805119 se do sbírek VHÚ dostal před 45 lety. Vyroben byl v roce 1958, poté byl zařazen do služby ČSA. Nejprve byl nasazován na nejvytíženější trasy, s příchodem modernějších strojů ho aerolinky přesunuly na kratší, především tuzemské lety. Poslední linkový let absolvoval v září 1975. Do té doby nalétal 18.435 hodin bez nehody.

Letoun byl poté vystaven na venkovní ploše Leteckého muzea Kbely a příležitostně zpřístupňován veřejnosti. „Dlouhý pobyt pod širým nebem se však nepříznivě podepsal na jeho vnějším vzhledu," uvedl Halada. Od srpna 2019 byl proto postupně renovován, na pracích se podíleli odborníci z Vojenského technického ústavu letectva a protivzdušné obrany (VTÚLaPVO).

Další práce čeká

Podle Jiřího Kuzdase z VTÚLaPVO byla práce náročná. „Jen na potažení vnějších částí jsme například spotřebovali 100 metrů čtverečních materiálu," poznamenal. Vyměnit se mimo jiné musela okna, renovovány byly i palubní desky z pilotní kabiny a oba motory byly nakonzervovány. Práce si například vyžádaly pořízení třípodlažního lešení a pronajmutí hydraulické plošiny. Letoun byl znovu natřen v barvách, ve kterých v roce 1975 dolétal. Podle Pavla Langa z VTÚ práce stály několik milionů korun.

Ředitel VTÚ Jiří Protiva poznamenal, že spolupráce s VHÚ nekončí. „Čekají nás ještě další historicky cenné artefakty, které můžeme takto znovu přivést do skvělého stavu," řekl. Ředitel VHÚ Aleš Knížek věří, že se zrestaurované exponáty podaří odpovídajícím a kvalitním způsobem uložit a představit veřejnosti. „Doufáme proto, že i tento zrenovovaný letoun najde své místo pod střechou, v hangáru, a podoba současných renovačních prací tak vydrží co nejdéle," řekl.