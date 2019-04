„Vzhledem k současným problémům s letadly Boeing 737 MAX jsme byli nuceni zrušit lety do Londýna pro letní sezonu 2019,“ uvedla společnost Ryanair.

Do Londýna se z Pardubic létá třikrát týdně, trasu by nízkonákladová společnost neměla obsluhovat v období od 2. července do 26. října. „Stále zkoušíme dojednat pouze omezení letů, ne celkové zrušení,“ podotkl mluvčí letiště Libor Kříž.

Zda se na konci října letadla z londýnského Stanstedu vrátí, ale není jisté. Na stránkách Ryanairu letenky na listopad či prosinec koupit nelze, přitom třeba linka z Prahy do Londýna je v prodeji až do konce března 2020.

Důvodem ke zrušení linky je odstavení nových boeingů, paradoxní je, že Ryanair zatím žádné MAXy nemá. Počítá s nimi ovšem už v letním letovém řádu. Celkově má aerolinka objednáno 135 letadel Boeing 737 MAX, z toho 40 jich mělo k irskému dopravci dorazit už tento rok. První měl být podle serveru Independent uveden do provozu už 14. května. Ze stejných důvodů omezuje Ryanair třeba i spojení mezi Londýnem a Edinburghem.

„Doufám, že nejde jen o zástupný důvod. Měli jsme s Ryanairem pětiletý kontrakt, že podpoříme linky marketingovou subvencí. Tři roky jsme měli linky dotovat, další dva roky pak měly fungovat samostatně,“ sdělil hejtman Martin Netolický. Linka z Pardubic do Londýna je v provozu od září 2017.

Alicante zůstává

Pro pardubické letiště je zrušení linky hodně špatnou zprávou, jelikož Ryanair má největší podíl na počtu přepravených cestujících, kterých bylo loni celkově přes 147 tisíc. Sezonní linka do španělského Alicante by měla zůstat zachována.

Přerušení letů do Londýna navíc přichází ve chvíli, kdy se začala řešit ekonomická situace letiště. Společnost East Bohemian Airport (EBA), která je provozovatelem civilní části pardubického letiště a jejímiž akcionáři jsou město Pardubice a Pardubický kraj, byla loni ve ztrátě zhruba 20 milionů korun. Letošní ztráta může být až dvojnásobná.

Představenstvo EBA ovšem odmítá, že by společnost byla ve špatné ekonomické kondici. „Výsledky byly předem očekávané. Hospodaření roku 2018 bylo výrazně ovlivněno mimořádným dvouměsíčním uzavřením letové dráhy v důsledku generální opravy. Tím došlo k očekávanému výpadku příjmů z neuskutečněných letů s negativními dopady i do roku 2019,“ uvedl předseda představenstva EBA Petr Juchelka s tím, že firma nemá žádné závazky po splatnosti a disponuje volnými finančními prostředky ve výši 30 milionů korun.

V nákladech za loňský rok se také výrazně projevilo spuštění provozu nového terminálu. „Terminál byl budován s výhledem na 30 let a ani se nepředpokládalo, že provoz v prvních letech bude ziskový. Letiště je provozně soběstačné, akcionáři žádné dotace na provoz, na rozdíl od letišť v Brně, Ostravě a Karlových Varech, neposkytují. Financují pouze investice do infrastruktury,“ dodal Juchelka.

Plánují další investice

Letiště podle něj letos plánuje další investice – chystá se dobudování parkovišť, zázemí pro malá letadla, navíc prý probíhají jednání o nových destinacích.

Velké obavy o budoucnost letiště mají naopak na krajském úřadě. „Začínám mít strach o naplněnost terminálu. Dopředu jsem upozorňoval, že je potřeba mít plán. Terminál bez cestujících je jako škola bez žáků nebo nemocnice bez pacientů. Pro akcionáře je nyní klíčové, aby město očistilo hospodářské výsledky společnosti EBA od směnečného úvěru za stavbu terminálu,“ řekl hejtman Netolický.