Loni Češi cestovali jako v letech před covidem. Podle šetření Českého statistického úřadu podnikli lidé starší patnácti let celkem přes pět milionů cest se čtyřmi a více přenocováními. Deník na závěr projektu Česko za babku přináší tipy, jak ušetřit na zahraniční dovolené. Velké úspory lze dosáhnout výběrem, plánováním a přípravou.

Jeďte mimo sezonu

K moři jezdí stále více turistů mimo prázdninové měsíce. „Do hlavních letních destinací se odlétá již během května a června, odlety se plánují také na září a říjen. V tomto období volí dovolenou ti, kteří preferují příjemnější teploty, lepší podmínky pro výlety či sportovní aktivity a zároveň si chtějí užít letoviska s méně turisty. Vybírají Egypt, Kanárské ostrovy nebo třeba Madeiru. Navíc na začátku i na konci sezony jsou ceny za ubytování přirozeně levnější než v nejvytíženějších v termínech,“ sdělila Deníku mluvčí cestovní kanceláře Čedok Kateřina Pavlíková.

Podle ní na rezervacích na září i říjen lze nyní ušetřit desítky procent u zájezdů z last minute nabídky. Levněji je v červnu a září i v oblíbeném Chorvatsku. Snadněji seženete apartmán i místo na pláži, při procházce centry měst se nebudete prodírat davy turistů. S koupáním v prohřátém moři není problém zvlášť v září.

Vytvořte si denní rozpočet

Chcete si užít dovolenou, přitom moc neprovětrat peněženku? Udělejte si plán cesty s harmonogramem a také denní rozpočet. Nejlépe s určitou rezervou. Limitu výdajů se držte, neutrácejte zbůhdarma.

Věnujte čas vyhledávání

Při výběru zájezdu neberte hned první nabídku, byť vypadá sebelákavěji. Cestovní kanceláře a agentury mohou mít pro podobné ubytování jiné ceny. Dejte si tedy práci s prohlídkou širší nabídky. „Cestovky třeba často nabízejí významné slevy pro děti,“ poradil místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež.

Využijte benefity

Pokud disponujete zaměstnaneckými benefity s body na volnočasové aktivity, někdy jimi můžete zaplatit i ubytování v zahraničí, případně letenku. Stačí si jen zjistit možnosti.

First minute zájezd

Pokud víte, kdy a kam chcete vyrazit, ve slevových nabídkách cestovek lze ušetřit pěkných pár tisíc korun. „Nejvýhodnější je first minute, čím dřív zájezd zakoupíte, třeba už v lednu či únoru, tím je většinou sleva vyšší,“ řekl Papež. Obecně se vyplatí i last minute, zájezdy na poslední chvíli. Jejich nabídka ale bývá omezená, letos podle oslovených cestovek bude patrně užší než loni.

Pronajměte si apartmán

Pokud chcete ušetřit za stravování a nevadí vám sem tam něco uvařit, apartmán je vhodný pro rodinnou dovolenou třeba u moře. Zajímavou (i finančně) možností je stále ubytování v kempech, které ale také zdražilo. Zvlášť u mladých lidí a single cestování se nabízí levnější hostely. V tomto případě si připravte špunty do uší.

Více letišť

Při výběru letenek netrvejte vždy na odletu z nejbližšího letiště. Pokud cestujete třeba z Prahy ve větší skupině a pokud je cena letenky mimo Prahu v součtu s benzínem, časem na dojezd a parkováním stále o dost nižší, je někdy lepší variantou zvolit jiné letiště. „Celkově lze ušetřit i deset tisíc korun. Stalo se nám to třeba u letenek do Dubaje, na Azorské ostrovy nebo do Finska,“ uvedla cestovatelská blogerka Tereza Schindlerová.

Roadtrip naslepo

Nebojíte se riskovat? Domluvte se s přáteli, pronajměte si karavan nebo auto a vyjeďte třeba jen do sousedního státu. Možná zažijete nečekané dobrodružství a užijete si samotnou jízdu a dovolenou více než při zájezdu. Navíc odpadnou poplatky za služby cestovce.

Před dovolenou k lékaři

Počínající zdravotní problém je záhodno vyřešit ještě doma. Návštěva lékaře v zahraničí se může prodražit. Vyplatit se může i naplánovat si prohlídku u zubaře před plánovanou letní dovolenou.

Auto do servisu

Podobné je to s kontrolou auta při roadtripu. Připravte ho na cestu a nejlépe ať je prohlédne odborník v servisu. Zůstat stát na půli cesty nebo dokonce v koloně je to poslední, co si na dovolené přejete.

Nepodcenit pojištění

Jde sice o výdaj navíc, ale připlatit si na lepším cestovním pojištění v řádech desítek či menších stovek korun může ve výsledku předejít velkým nepříjemnostem. Můžete využít srovnávače. Podívejte se na zaměstnanecké benefity, jestli se v nich nenachází i sleva na cestovní pojištění.

Věci u sebe

Při každém cestování můžete přijít o své drahé věci. Nezapomínejte na to. Pokud volíte leteckou dopravu, snažte se mít cennosti v příručním zavazadle na palubě. Pamatujte i na to, že se může kufr zatoulat a budete pár dní bez něj. Při letu do určitých zemí je vhodné mít zavazadlo zamčeno mezinárodně schváleným zámkem TSA (se značkou červeného diamantu). Problém může nastat, pokud zaměstnanci bezpečnosti budou chtít kufr zkontrolovat. U obyčejného zámku hrozí otevření násilím a poškození zavazadla.

Pronájem auta? Předem

Chcete si v zahraničí půjčit auto? Pěkných pár stovek, ne-li více lze ušetřit objednáním v dostatečném předstihu. Nabídky nadnárodních autopůjčoven jsou většinou před hlavní sezonou výhodnější.

Alternativní doprava

Chcete poznat město v zahraničí křížem krážem? Vhodnější než půjčení auta může být veřejná doprava nebo půjčení kola či koloběžky. Záleží na destinaci i preferencích. Každopádně infrastruktura mnohých evropských měst jde vstříc ekologičtější dopravě.

Jezte tam, kde místní

Neznáte v destinaci restaurace a tamní ceny? S výběrem mohou pomoci recenze na internetu a sociálních sítích. Neostýchejte se zeptat na doporučení místních, kam chodí na jídlo oni. S trochou štěstí poznáte lokální kuchyni a ještě ušetříte.

Přibalte lehátka a slunečník

Vyrážíte v létě za sluncem autem? A máte místo v kufru? Pokud na pláži nechcete nahánět stín ani platit celý pobyt za lehátko se slunečníkem, přibalte si je na cestu.

Exotika? U sousedů

Neexistují pouze české cestovní kanceláře. V nabídkách těch zahraničních, třeba německých, lze najít zajímavé nabídky do exotických končin. Nevýhodou může být jazyková bariéra a odlet z letiště v cizině.

Účet v cizí měně

Šetříte pravidelně každoročně na jednu či více dovolených v zahraničí? Podívejte se u vaší banky na podmínky zřízení účtu v zahraniční měně, třeba v eurech. V období, kdy je česká koruna silná, můžete vyměnit určitou částku za eura a vkládat je postupně na tento účet ve výhodnějším kurzu. Může to být trochu loterie, pokud se ale zadaří, platby v zahraničí (eurozóně) kartou z tohoto účtu vyjdou levněji.

Pozor na konverzi

Platíte v zahraničí kartou nebo vybíráte z tamního bankomatu? Již tradiční chybou je zvolit nabízenou variantu konverze měny. Lidi může poplést, že vidí částku v českých korunách. A připlatí si. Varují před tím české banky i ministerstvo financí. „Zpravidla je výhodnější odmítnout a pokračovat bez směny, tj. platit v místní měně,“ informovaly.

Peníze mějte rozdělené

I v zahraničí je třeba být opatrný. V případě krádeže nebo ztracení peněženky, kde máte všechny karty i všechny peníze, je malér na světě. Není od věci mít alespoň část hotovosti na jiném místě, pro všechny případy.

Smlouvejte

Neostýchejte se mluvit s místními. Na tržišti, třeba v arabském světě není smlouvání o ceně neslušné, naopak je vlastně nutností. Jako součást místního koloritu. Pokud se prodejce tváří nevlídně, zkuste popojít pár kroků, určitě narazíte na úsměv. Nejenže pár korun ušetříte, ale je to i zábava.