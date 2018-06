Levnější pivo v restauracích? Nižší daň pomůže nanejvýš hostinským

Na první pohled to vypadá jako dárek pro pivaře. Vláda v demisi premiéra Andreje Babiše (ANO) dnes projedná změnu daňových zákonů. Plánuje i snížení DPH na točené pivo v hospodách ze základní sazby 21 procent na druhou sníženou sazbu 10 procent. Podle výrobců se však pro spotřebitele nic nezmění.

„Nepředpokládáme, že by se snížení DPH na čepované pivo projevilo v jeho zlevnění,“ řekla Deníku výkonná ředitelka Svazu českých pivovarů a sladoven Martina Ferencová. Naopak očekává, že hostinští z peněz ušetřených na placení daně budou kompenzovat ztráty z uplynulých dvou let.

Ztráty jim přinesly překážky, jimiž stát zkomplikoval jejich podnikání: kontrolní hlášení, elektronická evidence tržeb, regulace hazardu, protikuřácký zákon i snižování limitu pro uplatnění odpočtu paušálů u živnostníků.

Snížení daně podle Ferencové pomůže zachránit tradiční českou hospodu.

„Zejména se ulehčí asi 20 tisícům restauračních podniků, které nevaří a jsou závislé na prodeji piva,“ konstatovala.

Daň se má snížit z 21 na 10 procent i u drobných oprav obuvi a úprav oděvů, oprav jízdních kol či kadeřnických a holičských služeb. Z první snížené sazby ve výši 15 procent na 10 mají klesnout daně u stravování a podávání nápojů s výjimkou ostatních alkoholických. Zlevnit by měly řezané květiny, úklid v domácnostech, péče o děti i staré, nemocné a zdravotně postižené lidi. A také vodné a stočné včetně pitné vody.

„Jedná se o systémové opatření, které automaticky v době jakékoliv budoucí ekonomické recese podpoří zaměstnanost hlavně v odvětvích s nízkými příjmy a nízkou pracovní kvalifikací,“ stojí v předkládací zprávě. Veřejné rozpočty by to podle ní mělo přijít na 3,36 miliardy korun.

Čirý populismus

Podle opoziční ODS jde jen o komplikaci daňového systému. Podobně to vidí analytici. „Přikláním se k tomu, že je to čirý populismus,“ uvedl hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Snižování daní by podle něj bylo prospěšné, ale u zdanění práce či nižších přímých daní. „Tohle je věc, která je zdánlivě viditelná, přitom pro nikoho není zásadní,“ míní. Uvedená částka rozpočtená mezi deset milionů Čechů vychází na necelých 30 korun na osobu měsíčně. „To lidi nepocítí,“ uzavřel Sobíšek.

Kde chce vláda snížit DPH na 10 procent

stravování a podávání nápojů (s výjimkou alkoholu a tabáku)



podávání točeného piva při stravování



čištění v domácnostech a mytí jejich oken



domácí péče o děti i staré, nemocné a postižené lidi



drobné opravy obuvi a kožených výrobků



řezané květiny



drobné opravy a úpravy oděvů a textilu



drobné opravy jízdních kol



kadeřnické a holičské služby



vodné a stočné včetně pitné vody



Sazby DPH v Česku

21 % – základní



15 % – první snížená



10 % – druhá snížená

"Úklidů načerno asi ubude"

Mezi službami, které vláda navrhuje přesunout do druhé snížené sazby DPH, je zahrnut i úklid ve vnitřních prostorách domácností a mytí jejich oken. Předsedkyně představenstva České asociace úklidu a čištění a viceprezidentka Hospodářské komory Irena Bartoňová Pálková navrhovanou změnu vítá.

Co by konkrétně do českých domácností přinesla?

Problém úklidu v domácnostech spočívá v tom, že se jedná o největší šedou zónu v oboru. Mnoho zákazníků si hospodyně a úklidové činnosti najímá načerno. Vezmou si sousedku, známou, a neprochází tam vůbec žádná fakturace. Proto se domnívám, že je to určitě správný krok.

Jakým způsobem by se stát měl se šedou zónou v úklidových pracích vypořádat?

Měl by podpořit, aby zadavatel, majitel domácnosti, měl zájem, aby vše prošlo legálním způsobem. Aby práce byla vyfakturovaná a aby člověk, který ji provádí, měl přihlášené sociální a zdravotní pojištění a také aby platil daně.

To se řekne snadno, ale hůře provede. Jak by toho úředníci měli dosáhnout?

Můžeme se poučit ve světě – v Belgii, Francii, severských zemích i Německu. Tam jsou tyto práce státem podporovány.

V čem bychom se tedy měli od zahraničí učit?

Domácnosti jsou daňově zvýhodněny, dostávají na takového člověka nějaký příspěvek. Někde jsou v tomto případě úplně osvobozeny od daně z přidané hodnoty – právě proto, aby to bylo zlegalizováno. Myslím si proto, že každá takováhle cesta je správným krokem. My jsme zatím zůstali rozkročeni na půli cesty. Pokud chceme, aby se to změnilo a aby se v domácnostech nepoužívala šedá ekonomika, potom v tuto chvíli musíme udělat ještě další takovýhle krok.