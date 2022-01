„Byl to můj sen, je to kouzelná práce, cestujete po celém světě. Každý let je jiný a nikdy nevíte, co vás překvapí. Moje práce je i mým velkým koníčkem. Letadla mě vždy fascinovala,“ říká s nadšením Ivana na úvod našeho povídání.

Pojďme na samý začátek kariéry letušky, nebo chcete-li stevardky Ivany Hendrychové. Co všechno ji čekalo, než se dostala do obřího Airbusu A380?

„Po absolvování vysoké školy se zaměřením na pedagogiku jsem odletěla za oceán, kde jsem si rozšířila svou pedagogickou praxi v rámci výchovy dětí. Po čtyřech letech v Americe jsem se přesunula do Spojených arabských emirátů, kde si v Dubaji plním svůj dětský sen.“

Konkurzem projdou jen tři procenta

Ještě před splněním snu se musela zúčastnit tvrdého konkurzu společnosti Emirates. Necelá tři procenta. To je číslo, které se dostane z účastnic konkurzů na místo letušky. Ivana se přihlásila v Americe. „Rozhodla jsem se jít na výběrové řízení k Emirates. Byla jsem zvědavá, jak takový proces probíhá, a ono to vyšlo,“ říká skromně.

Ale jak takový proces probíhá? Jak moc si věřila, že místo dostane?

„Jde o náborový proces, který má několik kol. V prvním kole se představíte, odevzdáte životopis a máte rychlý rozhovor s pověřenou osobou. Prošlo zhruba 120 lidí. Ve druhém kole jsme ve dvojicích rozebírali určitou fotku – měli jsme si vymyslet příběh k danému obrázku – možné zápletky, řešení a podobné věci. Prošlo přibližně 40 uchazečů. Ve třetím kole jsme měli skupinové cvičení, šlo o to se shodnout jako tým lidí na konkrétním řešení určité situace. Měli jsme poslední kuřecí menu a domlouvali jsme se, zda ho poskytneme seniorovi, těhotné, stálému zákazníkovi, novému zákazníkovi či někomu jinému. Zbylo 13 lidí. V dalším kole nám měřili výšku, museli jsme absolvovat test z angličtiny a také psychologický test. Pár dnů na to mi volala paní z Dubaje a měla se mnou závěrečný, hodinový rozhovor o mých dosavadních pracovních zkušenostech,“ popisuje složitost výběrového řízení Ivana.

Za pár dní jí v jednu hodinu v noci zazvonil telefon.

„Dobrý den! Mluvím s Ivanou? Velká gratulace! Rádi bychom Vás přivítali do týmu Emirates!”

Ze všech uchazečů, kteří se zúčastnili výběrového řízení v Bostonu, byla jediná, která prošla všemi koly a začala pracovat pro Emirates. „Taky jsem to řádně oslavila a začala se připravovat na velké stěhování z Ameriky do Dubaje.“

Minimální věk letušky je 21 let. Minimální výška je 160 cm s tím, že uchazeč musí dosáhnout do výšky 212 cm, to je kvůli kabinovým schránkám v letadle. Váha musí být také v normě. Emirates si také zakládá na důrazném vyškolení personálu.

Manuál pro stevardy má tisíc stran

„Během dvou měsíců nás intenzivně učili, jak evakuovat letadlo do 90 sekund, jak přežít v ledové vodě, uhasit požár, oživit pasažéra, techniky sebeobrany a samozřejmě, jak se nejlépe postarat o zákazníka, aby byl spokojený v rámci služeb. Manuál pro práci stevarda čítá přes tisíc stran a trénink probíhá v angličtině,“ vysvětluje Ivana a je ráda, že zatím nemusela řešit žádnou kritickou situaci.

„Zatím taková nenastala,“ říká.

Společnost Emirates létá do 160 destinací na celém světě. Ivana létá všude možně – někdy během jediného týdne cestuje z Kalifornie přes Dubaj až třeba do Thajska. „Na dlouhých letech do Ameriky nebo Austrálie máme několikahodinovou přestávku, ve které se převlečeme do pyžama a jdeme si zdřímnout. Máme v letadle místnost, kde jsou postele a kde můžeme odpočívat. Někdy letíme jen kratší lety, obyčejně do pěti hodin letu, říkáme jim „na otočku“.

V dané destinaci se uklidí letadlo, zkontrolujeme bezpečnost a letíme zpět do Dubaje. Při delších letech nad pět hodin v destinaci zůstáváme většinou jeden nebo dva dny,“ přibližuje detaily práce letušky Ivana Hendrychová a dodává, co je pro ni nejnáročnější: „Pro mě osobně je to pracovní doba. Někdy musím vstát v jednu v noci a letět patnáct hodin. Když mám ale kolem sebe skvělý kolektiv, tak je to fajn výlet.“

Viděla už skoro celý svět

Za dva roky práce pro Emirates má Ivana procestovaný takřka celý svět. Kam létá nejraději? „Každá destinace má své kouzlo. Mám ráda přírodu a aktivní vyžití. Hodně se mi líbilo na Havaji a taky ráda poznávám národní parky v Americe. Grand Canyon a Yellowstone jsou moje nejoblíbenější. Mám ráda i exotické ostrovy jako Portoriko, Maledivy, Zanzibar… Na Zanzibaru jsme vyrazili na výlet lodí na nedaleký ostrov a při cestě jsme spatřili delfíny v blízkosti naší lodi, po souhlasu místního průvodce jsme si nasadili potápěčské brýle, ploutve a skočili do vody. A i když jsem párkrát viděla delfíny v oceánu, tenhle spontánní nápad, kdy jsme plavali s hejnem třiceti delfínů, byl nezapomenutelný zážitek. Taky se mi líbilo pozorování kosatek v Bostonu,“ vypráví s nadšením svoje zážitky.

Ivana se také ráda vrací do Ameriky. Je pořád v kontaktu s rodinou, ve které pracovala jako au-pair. Při letu do New Yorku je často navštěvuje. „Na Americe se mi, kromě cestování, líbily neomezené možnosti, vlastenectví a atmosféra při sportovních či kulturních akcích. Měla jsem možnost se zúčastnit zápasů NHL, baseballu, amerického fotbalu, basketbalu i vyprodaných koncertů, třeba Eda Sheerana, Coldplay, Pink, Justina Timberlaka, Beyoncé, Bruna Marse, Maroon 5, stejně tak vidět i nejznámější muzikály na Broadwayi, jako je Chicago, Fantom v opeře nebo třeba Hamilton.“

Zůstala věrná domovině

Je vděčná za práci a život v cizí zemi, ale jasná jednička je pro Ivanu Hendrychovou Česká republika. „Nedám na naši krásnou zem dopustit. Máme štěstí, že jsme se zde narodili a máme jistoty a možnosti volby v rámci zdravotnictví, školy, zaměstnání, víry, politiky a všeho dalšího. Můžeme prakticky cokoliv a pro život s rodinou se Česká republika umístila na prvním místě ve světě. Lesy, historické památky, tradice, anebo jen to, že máme pitnou vodu z kohoutku, což není všude ve světě samozřejmostí. Taky se mi líbí, jak jsou Češi dobrosrdeční a pomáhají v rámci charit a při nenadálých neštěstích. Češi jsou i velmi zodpovědní, co se týká recyklace. Český pas nám také umožňuje cestování do spousty zemí bez víz. Domov byl vždy a bude pro mě Česká republika,“ chválí Ivana svoji rodnou zem, do které se dostane zhruba čtyřikrát za rok.

„Doma si užívám výlety v přírodě a dobré jídlo. První zastávka je samozřejmě svíčková. Jdu taky mrknout na české novinky do kina a taky na další kulturní či sportovní akce. Loni jsem přiletěla na Letní filmovou školu v Hradišti, letos na Slovácké beachové léto,“ vyjmenovává domácí akce.

Nezaskočí ji ani dotaz na vedení obce.

„Vím, kdo je ve Lhotě starosta. Mám přehled, kdo je zastupitel, jaké kulturní akce se pořádají a co nového se buduje. Ráda chodím na procházky v okolí Lhoty cyklostezkou do Uherského Ostrohu nebo se procházím k broskvovému sadu, odkud je krásný výhled na Buchlov, jezera v Nové Vsi a okolí. Taky se rádi zastavíme v místní cukrárně,“ vyjmenovává oblíbená místa ve Lhotě a okolí.

V Dubaji berou lidi zákony vážně

Emirates je letecká společnost Spojených arabských emirátů. Jejím domovským letištěm je mezinárodní letiště v Dubaji. Stejné město je i pracovním domovem Ivany. „Dubaj je skvělým příkladem vývoje a taky bezpečnosti, lidé se řídí nařízeními a zákony se berou vážně. Nikde tu nenarazíte na vandalství, místní nechápou, proč by si své věci ničili, lidé k vládním představitelům vzhlíží a vláda místní štědře podporuje,“ chválí arabskou destinaci.

V loňském roce zažili letecké společnosti kvůli pandemii koronaviru asi nejhorší krizi v historii. Například v červenci klesl objem osobní letecké dopravy o 80 procent. Letadla létala poloprázdná nebo vůbec. „Pandemie ovlivnila život každého z nás, ať už se to týká zdraví či práce. Spousta kolegů bylo bohužel propuštěných. Dobrým ukazatelem je, že dostáváme více letů a lidé, co byli propuštění, dostali možnost se vrátit zpět,“ říká s nadějí do budoucna Ivana.

A jakou radu má pro zájemkyně o práci letušky? „Běžte si za svým snem. Nastudujte si co nejvíc informací a běžte na pohovor připravené. A hlavně s dobrou náladou a úsměvem jde všechno lépe,“ povídá na závěr letuška Ivana Hendrychová.

Pracovní den letušky Ivany Hendrychové

Musím si připravit věci do kufru podle destinace a počasí. Vždy si balím extra věci. Počasí anebo i destinace se může změnit. Také si musím vyzvednout uniformu z čistírny. Máme speciální čistírny vzhledem k tomu, že uniformy jsou voděodolné i ohnivzdorné.

Co se týká vizáže – make-up, nehty a perfektní účes jsou považovány za samozřejmost.

Dvě hodiny před odletem musím být v naší centrále, kde nám vedoucí letu zkontrolují veškeré dokumenty. Probereme konkrétní informace letu – kolik máme pasažérů, specifické požadavky daného letu, rozdělíme si pozice a povinnosti a taky dostaneme jednu otázku z manuálu v rámci bezpečnosti, na kterou musíme správně odpovědět, abychom mohli daný let operovat.

Poté přichází piloti a sdělí nám čas letu, počasí a další informace. Následně společně odcházíme do autobusu, který nás dopraví k letadlu.

Jakmile nastoupíme do letadla, zkontrolujeme bezpečnostní vybavení v kabině a připravíme se na servis podle délky letu. Na kratších letech bývá jeden servis, například snídaně, na delších až tři servisy.

Třeba snídaně, pizza, oběd. Když pasažéři nastupují do letadla, pomáháme s organizací v kabině tak, aby každý pasažér našel své místo a měl bezpečně uložená zavazadla.

Rozdáváme hračky dětem a v případě zájmu je vyfotíme fotoaparátem na památku, roznášíme formuláře, pokud je daná destinace vyžaduje.

Nyní v rámci pandemie roznášíme roušky a dezinfekce. Před vzletem se ubezpečíme, zda má každý pasažér bezpečnostní pás, sedadlo a vyklápěcí stolky jsou v rovné pozici, okýnko je vytažené a menší zavazadlo je v prostoru pod sedačkou nebo větší zavazadlo v zavazadlovém prostoru nad hlavou.

Po vzletu nabízíme zákazníkům většinou dvě možnosti jídla (kuřecí/hovězí) a nápoje. Následuje úklid. Před přistáním opět zabezpečujeme kabinu. Po přistání se rozloučíme.