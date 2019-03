První změny už si obyvatelé všimli minulý týden při vybírání svých poštovních schránek. Od březnového čísla se totiž proměnila podoba Libereckého zpravodaje. Měsíčník nově nese název ZpravodajˆLiberec. Stříška v názvu odkazuje na nové liberecké logo, které město používá od roku 2017.

„Letitou modrou barvu, která už v souvislosti s novým stylem nedávala smysl, jsme nahradili aktuální červenou. S tím samozřejmě souvisí i další grafické změny, které čtenáři zaznamenají prakticky na každé stránce,“ popsal primátor Jaroslav Zámečnk (Starostové).

Upraví podobu webových stránek

Dalším krokem by měly být nové webové stránky, které radnice plánuje spustit v následujících týdnech. „Vyhodnotili jsme, co na nich lidé hledají nejčastěji. Na základě toho web upravíme, aby byly tyto věci snáze k nalezení. Jde například o uzavírky nebo online objednání na magistrát,“ naznačil Zámečník.

Také grafika webu, na jehož úpravy město vynaloží sedmdesát tisíc korun, se ponese v duchu nového vizuálního stylu. „Město už má delší dobu k dispozici nový grafický manuál, který jen čekal na to, až se ho někdo chopí. Postupně upravíme i vizuál dalších městských materiálů, třeba faktur, vizitek,“ vyjmenoval primátor.

Podle něj by se v budoucnosti mohly do městských barev obléknout třeba i dosud zelenožluté městské autobusy. „Červenočerný nátěr by byl pro město dobrý brand (značka – pozn. red.). Nebudeme to ale zatím přehánět, bude záležet, co nám dovolí finanční možnosti,“ upozornil Zámečník.

Liberec totiž nemá peněz nazbyt, čemuž odpovídá i letošní rozpočet. Z něj vypadla řada potřebných investic, a to jak těch nákladných, tak drobnějších, třeba na dětská hřiště nebo chodníky. Paradoxně se ale i přesto navýšily náklady na propagaci města. Namísto zhruba 200 tisíc nově na propagaci kancelář primátora vynaloží téměř milion a půl.

Největší částku, 60 tisíc měsíčně, město zaplatí soukromé regionální televizi RTM plus. „Chtěli bychom vytvořit informační kanál ideálně samozřejmě na stránkách města na Facebooku a dát prostor profesionálům, kteří budou umět tu redakční část vyrobit. Oslovili jsme RTM, protože ta dodává už léta pro Jablonec nebo Liberecký kraj,“ vysvětlil primátor.

Nárůst peněz na propagaci se ale nelíbí především opozičním zastupitelům, kteří by peníze rádi viděli v jiných rozpočtových kapitolách. „Na radnici přeci funguje tiskové oddělení, to snad nejsou profesionálové? Profesionální videa se dnes točí na mobil, tak neříkejte, že si na to musíte nakupovat nějakou soukromou televizi,“ zlobil se při schvalování rozpočtu zastupitel Josef Šedlbauer (Změna).

Podle primátora je ale platba médiím cestou, jak dostat k občanům objektivní informace. Kromě televizních reportáží proto město plánuje vynaložit menší částky i na propagaci v dalších médiích.