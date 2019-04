Pracovní název chystaného projektu zní Industrial Park Liberec. „Připravujeme komplexní revitalizaci bývalé slévárny v Liberci s cílem vytvořit zde moderní průmyslový závod pro konečného uživatele. Aktuálně probíhají obchodní jednání s významnými výrobci z Liberce, kteří mají zájem přemístit do nových prostor své výrobní kapacity,“ uvedl Šich.

Společnost už dokonce uzavřela smlouvu s městem, na základě které má vyrůst nová silnice, jež areál napojí z městské části Františkov. „Dnes se do areálu přijíždí seshora od Kovošrotu, nově by byl areál napojen zespoda, přímo z ulice Švermova,“ popsal primátorův náměstek Jiří Šolc.

Vizualizace budoucí podoby areálu slévárny v Liberci. Zdroj: FINAPRA Development

Nová silnice se má ze Švermovy ulice oddělit nedaleko stávající křižovatky s ulicí Na Pasece. Jejím investorem má být právě společnost Finapra, následně by ale podle smlouvy přešla do vlastnictví města.

„Výhledově by pak mohla pokračovat kolem areálu slévárny a letiště až do ulice Domky. Pro obyvatele Františkova by pak byla dostupnější celá lokalita Ostašova nebo Globusu,“ dodal Šolc. Toto pokračování je ale zatím pouze v úvahách, zaplatit ho by už muselo samo město.

Nejprve se tedy začne pracovat na projektové dokumentaci prvního úseku. „Vzniknou tam i chodníky a veřejné osvětlení,“ uvedl Šolc, podle kterého silnice respektuje i možnou budoucí točnu tramvaje, která je v místech zakreslená v územním plánu. S výstavbou tramvajové trati na Františkov se ale v následujících letech reálně nepočítá.

Areál leží na území městské části Růžodol I, který ale bývá často zaměňován za nedaleký Ostašov, podle kterého se také vžilo pojmenování „ostašovská slévárna“. V dnes už nevyužívaném areálu fungovala od počátku minulého století výroba automobilů značky R.A.F. Za socialismu se podnik přešel pod správu firmy LIAZ.

Budoucnost areálu

Společnosti, které v areálu po revoluci vyráběly součásti pro automobilový průmyslu, se postupně dostávaly do finančních potíží. Výroba tu pak byla definitivně ukončena v roce 2010.

To, kdy by se areál mohl z nevyužívané plochy proměnit opět v fungující průmyslovou lokalitu, záleží podle ředitel Šicha ze společnosti Finapra na tom, kdy se podaří ukončit jednání s budoucími uživateli areálu, a také na tom, jak rychle proběhne projektování a následné povolovací řízení. „Věříme, že zahájení stavby v roce 2020 je reálné,“ uzavřel Šich.

Město je podle náměstka Šolce připraveno jít záměru co nejvíce naproti. „Je ve velkém zájmu města, aby se areál revitalizoval a začal znovu sloužit svému účelu. Byla by škoda tuto příležitost nevyužít,“ řekl Šolc.