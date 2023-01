Přidanou hodnotou pro spotřebitele je fakt, že zboží zakoupené přes tuto aplikaci získají s výraznou, mnohdy i více než padesátiprocentní slevou. „Impulzem pro založení aplikace nám byly zkušenosti ze zahraničí. Například ve Francii toto funguje dlouhá léta. A jak každým rokem otázka plýtvání a šetření nabírá na popularitě, tak jsme se rozhodli jít touto cestou i u nás,“ uvedl ředitel Nesnězeno Jakub Henni.

Od února můžou školy zdražit obědy. Cena se vyšplhá na 54 korun

Platformu, prostřednictvím které podniky prodávají dobroty z daného dne nebo pochoutky, kterým se blíží datum expirace, pak podle ředitele vyhledává stále více lidí. „Je vidět, že na Čechy již pomalu, ale jistě doléhá inflace a s ní spojená energetická krize. A lidé začínají šetřit. To vidíme i na našich datech, kdy v poslední době využívá aplikaci až 40 tisíc uživatelů denně. A čísla stále stoupají,“ dodal Henni.

Největší síť cukráren, restaurací , kaváren a hospod, které nabízejí přebytky, je v Praze a Brně. Následuje Olomouc a Ostrava. „Ale hlásí se nám i z dalších koutů naší republiky a postupně se k nám chce přidat stále více podniků,“ dodal Henni.

Češi slevy vyhledávají

Že jsou Češi národem, který hojně slyší na slovo sleva a iniciativy, jako je Nesnězeno, vnímá i člen představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a provozovatel několika restaurací Luboš Kastner. „Obecně je nyní větší tlak na efektivitu provozu a minimalizaci odpadu. Lidem, kteří podobné slevy vyhledávají, hraje do karet i fakt, že tu máme přísné hygienické normy a ne každý podnik má možnost své výrobky zavakuovat či šokově zchladit. „Nemusí se to však týkat jen špatně vypočítaného jídla. Občas se může stát, že máte objednanou skupinu lidí na jídlo a ona vám to, když už máte navařeno, odřekne. Tak co pak s takovým jídlem,“ dodal Kastner.

Beru stejně jako kolega? Zaměstnavatelé budou muset prozradit příjmy pracovníků

Podle něj podobným aktivitám nahrávají i aktuální čísla. Například podle společnosti Dotykačka, která je dodavatelem pokladních systémů pro restaurace, v loňském listopadu zaplatili zákazníci za jednu návštěvu restaurace v průměru 248 korun. To je o necelých jedenáct procent více než ve stejném období roku 2021. „I toto hraje svoji roli. Nejhorší je tak jídlo zničit. To si nedovolí žádný dobře smýšlející podnikatel,“ vysvětlil Kastner.

Obdobné akce pak dle něj také posouvají dál i českou gastronomii. Dříve se stávalo, že jeden den měl podnik na lístku čočku a druhý den najednou čočkovou polévku. „Ty doby snad jsou už pryč a také z guláše se zázrakem nestává do dalších dní gulášová polévka,“ doplnil Kastner.