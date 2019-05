Tramvaj má pod sebou pouze figurínu a stojí v prostoru medlánecké vozovny brněnského dopravního podniku. Ukázka záchrany sraženého chodce je jedním z bodů Dne otevřených dveří ve vozovně, kterého se za slunečného sobotního odpoledne účastní stovky lidí.

V poledne, kdy program začíná, se do areálu vozovny v brněnských Medlánkách vydávají davy lidí. Někteří pěšky, jiní využívají možnost svézt se v historických tramvajích a autobusech, které je sváží z centra města. Lidé si je v areálu prohlížejí, vstupují do krytých prostor vozovny, děti si na vymezené ploše nadšeně hrají s auty na dálkové ovládání.

„Lidé si mohou prohlénout vozovnu, místo, kde vozy procházejí denním ošetřením, otevřené máme také ústřední dílny. Návštěvníci uvidí ukázky nakolejování tramvaje, děti si mohou pohrát s oblíbenými RC modely. Jejich kapoty jsou vyrobené speciálně pro náš dopravní podnik, jsou to autobusy a dispečerská vozidla," popisuje mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.

O modely aut je mezi dětmi velký zájem, stojí se na ně v dlouhé řadě. Děti přemlouvají rodiče, aby si mohly taky pohrát. „Zlatíčko, to je strašně na dlouho, pojďme raději dovnitř, nechceš se posadit třeba do nějaké šaliny na místo řidiče?," ptá se asi šestiletého chlapce žena v tmavých brýlích.

Lidé se zatím začínají shlukovat kolem jedné z tramvají před vozovnou. Čouhají totiž zpod ní nohy. Lidé netrpělivě čekají, co se bude dít. „To je jenom jako," říká jedna žena svému malému synovi. Chlapec se otáčí na matku a ujišťuje jí, že to ví. „Já vím, že je to plyšák," tvrdí. Máma mu vysvětluje, že se panákovi neříká plyšák, ale figurína.

Právě začíná jedna z ukázek, které patří mezi hlavní programové lákadla akce. „Simulujeme uvíznutí člověka pod tramvají, jeho vytažení a ošetření záchrannou službou," objasňuje scénář začínající ukázky její moderátor Jan Havíř.

Řidič tramvaje volá na dispečink a na záchranku a k fingované nehodě se postupně začínají sjíždět dispečeři a hasiči. „Hasiči mají docela podrobné údaje o všech našich vozech, takže v okamžiku, kdy naše operační středisko předává informaci o tom, že osoba je zaklíněná pod vozem, předávájim i evidenční číslo. Hasiči díky tomu už od začátku ví, o jaký typ vozu se jedná a jakou techniku si mají sebou přivézt," komentuje Havíř.

Ukazuje se, že sražený chodec je natolik zaklíněný, že budou muset hasiči tramvaje nadzvednout. Přinášejí si potřebnou techniku a přední část tramvaje se postupně zvedá do výšky.

Hasiči poskytují sraženému chodci první pomoc a na místo přijíždí sanitka. „Pacient je při vědomí, dýchá, ale má amputovanou nohu a silně krvácí. Záchranáři musí komunikovat s hasiči, kteří je informují, jak dlouho bude vyproštění zraněného trvat a podle toho se rozhodnou o postupu," vysvětluje děj, který s napětím sledují stovky diváků, mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.

Těžce zraněný pacient je konečně venku, a už je v plné moci záchranářů. Ti zraněného ošetřují a fixují. „Používají fixační pomůcky, aby co nejvíce při převozu zajistili tělo a orgány v něm. Monitorují životní funkce pacienta. Také zajišťují žilní vstup, aby podáním tišících léků mohli utlumit pacientovy bolesti," zmiňuje Bothová.

Po chvíli se pacient ocitá v sanitce a ukázka pomalu končí. O tramvaj a její zpětné nakolejení se teď budou starat zaměstnanci dopravního podniku.

Lidé tleskají a pomalu se rozchází, aby si o přestávce mezi ukázkami prohlédli vozovnu. Vstupují do tramvají, fotí se na místech řidičů, nebo debatují s pracovníky dopravního podniku, kteří jim vysvětlují podrobnosti o vozech. Někteří diskutují také o problémech, se kterými se v hormadné dopravě potkávají.

V některých místech lidé mohou vstoupit i pod do výšky zvednutá vozidla a mají tak možnost nahlédnout, jak vypadá autobus či tramvaj zespodu. „Je to facinující a také trochu děsivé, vlézt pod autobus a prohlédnout si podvozek, když s podobným autobusem denně jezdím do práce. Akce se mi líbí, ale nejvíc si jí užívá asi můj syn. Už si hrál s modely aut, a také se mu líbilo, že si v jednom místě mohl zmáčknout tlačítko a zazvonit stejně, jako zvoní tramvaje," usmívá se návštěvnice Andrea Francová.