Lidé se bouří proti továrně na plasty. Radnici by to mohlo stát miliony

Obec je na nohou. Nevoli části jejích obyvatel vzbudil záměr havířovské firmy Vinamet CZ postavit v obci, v sousedství rodinných domů závod na výrobu plastových obalů. Majitelé firmy čelí vyhrůžkám a do akce se vložil i ekologický aktivista Bohdan Svorník, který čelí stíhání pro podezření z vydírání investorů.

Lidé se obávají důsledků této průmyslové výroby a jejího neblahého vlivu na zdraví občanů a prostředí. Mluví také o zvýšené dopravní zátěži, vyšším hluku a prašnosti.

Svůj protest vyjádřili jednak peticí, umístěnou na internetu, a v pondělí dorazilo dokonce několik desítek nespokojených obyvatel na radnici, aby o celé záležitosti diskutovali s vedením obce.

„Ano, ta schůzka byla domluvená. Pozvala jsem si osm lidí, nakonec jich přišlo okolo padesáti,“ řekla starostka obce Jana Pohludková (KSČM).

Lidé viní vedení obce z toho, že jim záměr firmy Vinamet zatajila a že jde plánům podnikatelů tzv. na ruku. Starostka obce tvrdí, že radnice se o záměru havířovské firmy dozvěděla letos v dubnu a pozemek, který firma koupila už v roce 2003, je už od roku 2010 v územním plánu vedený jako plocha určená k výrobě.

Jedinou možností, jak by obec mohla podnikateli jeho plány překazit, by bylo opětovnou úpravou územního plánu. A právě to žádají nespokojení obyvatelé. Jenže na to by firma bezpochyby zareagovala žalobou. Pokud by obec spor prohrála, stálo by ji to miliony korun.

„Zastupitelé budou sice 13. června schvalovat změnu územního plánu číslo 2, ta se však netýká pozemku, kde chce firma Vinamet stavět,“ řekla starostka s tím, že na programu jednání žádný další návrh na změnu územního plánu není.

Šillerová: Už nám vyhrožují

Prokuristka firmy Vinamet CZ Eva Šillerová říká, že je reakcí lidí v obci hodně nepříjemně překvapena. „Když jsme se rozhodovali, kde druhou fabriku postavíme, zvolili jsme právě lokalitu v Horních Bludovicích, protože zdejší pozemky vlastní naše firma už dlouho. Mysleli jsme si, že místní budou rádi za pracovní příležitosti, ale je to přesně naopak,“ říká Eva Šillerová.

Ujišťuje, že výrobní program, kterým je výroba plastových uzávěrů a obalů, neprodukuje žádné škodliviny a ani o nadměrné dopravní zátěži, pokud jde o zásobování provozu, prý nelze mluvit. „Bavíme se o dvou kamionech denně,“ doplnila.

Řekla také, že situace kolem podnikatelského záměru firmy už přechází v hysterii a na adresu majitelů se dokonce na sociálních sítích objevují výhrůžky. „Takže jsme se dostali do fáze, kdy se opravdu začínáme obávat o zdraví,“ řekla Eva Šillerová.

Ekoteroristé opět v akci

Pikantní na celé této situaci je, že se v řadách nespokojených obyvatel objevil Bohdan Svorník. Ekologický aktivista z Havířova, jenž byl teprve nedávno propuštěn z vazby, kde skončil loni před Vánocemi spolu s dalším člověkem. Podezřelí jsou z vydírání podnikatelů. Jako ekologičtí aktivisté se připojovali do stavebních řízení a dělali účelové obstrukce. Za stažení různých odvolání a námitek údajně požadovali peníze. Podle policie se tak stalo minimálně ve dvou případech.

Zatímco Svorník je na svobodě, druhý zadržený, Radim Lapšanský z Orlové, je stále ve vazbě. Policie tento týden Deníku potvrdila, že v dané věci stíhá už čtyři osoby. „V období od zveřejnění informací došlo k rozšíření trestního stíhání již stíhaných obou mužů pro další skutek.

Dále, byla obviněna 53letá žena pro přečin přijetí úplatku ve formě spolupachatelství. Trestní sazbu stanoví trestní zákoník od šesti měsíců do pěti let odnětí svobody. Kriminalisté pokračují i nadále ve vyšetřování, dokumentují protiprávní jednání a realizují další úkony trestního řízení,“ řekla mluvčí krajského policejního ředitelství Soňa Štětínská.

Angažovanost ekologického aktivisty Svorníka v této záležitosti zaregistrovali i na obci. „Pan Svorník se jednak účastní s občany všech schůzek na toto téma a radnici doslova bombarduje nejrůznějšími dotazy s odvoláním na zákon o svobodném přístupu k informacím. S jakým podtextem nebo proč to dělá, nevíme, ale můžeme to tušit. S ohledem na jeho činnost v nedávné minulosti, pro kterou je vyšetřován policí,“ říká starostka Horních Bludovic Jana Pohludková.