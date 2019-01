Pro České dráhy byl rok 2018 mimořádně úspěšný. Jejich služeb loni využilo přes 179 milionů cestujících, což je meziroční nárůst o 4,5 milionu. Pasažéři pak vlaky státního dopravce najezdili nejvíc kilometrů od roku 2003, kdy se podnik změnil na akciovou společnost.

„Loni se nám podařilo oslovit nové zákazníky a celkem jich s námi cestovalo 179,23 milionu. To představuje meziroční nárůst o více než 4,5 milionu. Podstatně rostl i přepravní výkon. Hodnota 8,225 miliardy osobokilometrů je dokonce nový rekord v historii akciové společnosti od založení v roce 2003,“ oznámil ředitel Českých drah Miroslav Kupec.

Podle něj přibývali národnímu dopravci zákazníci už v prvním pololetí, což je důsledek nasazování komfortních vlaků a zkvalitňování služeb: „Zavedení státních slev pro žáky, studenty a seniory od září loňského roku pak tento trend ještě podpořilo a dodalo mu vyšší dynamiku. Některou ze státních slev dnes využívá asi 40 procent našich zákazníků,“ doplnil.

Kvůli zvýšeným tržbám z jízdného dopravce očekává za rok 2018 ziskové hospodaření, konkrétní čísla však firma představí až v dubnu. V prvním pololetí loňského roku vykázaly zisk 262 milionů korun, což bylo meziročně o 275 milionů méně.

Podle společnosti měly na horší výsledky vliv především krátkodobé oslabení koruny vůči euru a vyšší náklady na provoz. V roce 2017 České dráhy hospodařily se ziskem 984 milionů korun.

Daří se příměstské dopravě a dálkovým spojům

Počet cestujících ve vlacích Českých drah roste trvale od roku 2010. Nejvíce se tento trend odráží v příměstské dopravě velkých aglomerací a v dálkové dopravě.

„Moderní příměstské bezbariérové vlaky, hlavně v Praze, představují zajímavou alternativu k pomalé jízdě auty v kolonách. Cesta ze stanic za hranicí hlavního města do centra Prahy trvá vlakem 20 až 30 minut, což je autem nedosažitelné,“ vysvětlil Michal Štěpán, náměstek generálního ředitele Českých drah pro obchod.

„V dálkové dopravě se nám daří hlavně tam, kde jezdí moderní soupravy po rychlé modernizované trati. To je například případ Západních a Jižních expresů nebo vlaků mezi Prahou a moravskými regiony. Segment dálkové dopravy, včetně našich komerčních spojů, loni rostl vůbec nejvíce. Přepravní výkon v dálkové dopravě se meziročně zvýšil o zhruba osm až devět procent,“ dodal Štěpán.

Kvůli růstu počtu cestujících České dráhy trvale posílily během podzimu řadu dálkových spojů, například Slovácké, Jižní a Západní expresy, vlaky mezi Prahou a Ostravou nebo rychlíky z Prahy do Hradce Králové a z Brna do Jihlavy. Do dálkových vlaků tak přidaly pravidelně několik desítek vozů navíc.

„Pracujeme i na další modernizaci vozidel. V aktuálním jízdním řádu jsme například začali nasazovat zcela nové RegioPantery na spoje mezi Plzní a Horažďovicemi a také jsme částečně omladili soupravy na rychlících z Prahy do Ústí nad Labem a Děčína. Pro dálkovou dopravu jsme loni objednali 50 nejmodernějších vozů klasické stavby a soutěžíme desítky dalších vozidel pro regionální dopravu i vozů pro dálkové vlaky. V příštích pěti letech bychom chtěli do modernizace naší flotily investovat cca 40 miliard korun,“ uzavřel Kupec.