Trendem dnešní doby jsou úspory. A jak potvrzují pracovníci pohřební služby, tu nejlevnější variantu hledají lidé i při posledním rozloučení se svými blízkými. Týká se to květinové výzdoby, parte i smuteční hostiny.

I když ten hlavní dušičkový nápor vypukne až příští týden, mnozí lidé vyrazili na přerovský hřbitov už o víkendu | Video: Petra Poláková - Uvírová

Hlavní dušičkový nápor sice na přerovském hřbitově vypukne až příští týden, už o víkendu ale začali s úpravou hrobových míst lidé, kteří se do Přerova počátkem listopadu nedostanou.

Například Miroslav Pospíšil přijel až z Českých Budějovic. „Všechno je dnes dražší, takže jsme jen přivezli květiny ze zahrady a těmi hrob ozdobíme. Tento rok to tady asi jen trochu upravíme,“ říká.

Hlouběji si letos sáhne do kapsy i paní Zdena. „Věneček, který jsme kupovali loni za 360 korun, dnes mají za 520. Je to opravdu zlé, pokud člověk musí objet více hrobů. Jezdíme pravidelně do Přerova, kde mám pochovaného bratra, ale také za rodiči do mého bývalého rodiště, a pak do Horní Moštěnice, kde má manžel rodiče. Zdražení tedy určitě pocítíme,“ popisuje.

Umělé věnce? Vydrží déle a jsou levnější

Mnozí návštěvníci hřbitova přiznávají, že kvůli úsporám kupují věnce z umělých materiálů, které jsou levnější a vydrží déle. „Dříve jsme na výzdobě nešetřili, ale to byly ceny někde jinde. Když se staráte o čtyři hroby, tak musí člověk zvažovat. I svíčky se snažíme sehnat v akci,“ líčí paní Milada.

Naopak Anna Knichalová, která ovdověla letos v červenci, na výzdobě hrobu svého manžela šetřit nebude. „Na Dušičkách rozhodně nešetřím. Koupila jsem na hrob to, co se mi líbilo,“ podotýká. „Líbí se mi, jak je přerovský hřbitov udržovaný a upravovaný. Rozhodně mu není co vytknout,“ dodává.

Vlna zdražování se nevyhnula ani pohřebnickým službám. Potvrzuje to vedoucí přerovské Fudencie Blanka Bubeníková. Podle jejích slov je snaha pozůstalých ušetřit na pohřbu rodinných příslušníků patrná zejména po covidové pandemii.

„Služby zdražily. Podražily energie - plyn, elektřina, benzin i nafta. Lidé šetří, kde se dá. Zvlášť v dnešní době, kdy se mnozí bojí o práci a budoucnost. Zejména u mladých je navíc vidět, že je pohřeb příbuzného vůbec nezajímá,“ líčí Blanka Bubeníková z firmy Fudencia, která poskytuje služby obyvatelům Přerova a okolí už dvanáct let.

Pohřeb do země? Otázka financí

Obřady jsou podle Bubeníkové v poslední době skromnější. Lidé šetří v podstatě na všem - od květinové výzdoby, přes parte, obřad až po hostinu. Kremace bez obřadu vyjde zhruba na 12 tisíc korun. Cena průměrného pohřbu činí 25 až 28 tisíc korun a pohřeb s pochováním do země přijde na 40 až 50 tisíc.

„Do země se už ale takřka nepochovává. Opět je to otázka financí. Jednak jde o dražší variantu, ale lidé také nechtějí odkrývat nově překryté desky. Mají obavy z poškození a nákladných oprav,“ popisuje Bubeníková.

I když se o tom příliš nemluví, ani pohřebnickým službám se nevyhýbají módní trendy. Nebožtíky tak už dávno nevozí vozidla v barvě havraní černě a náhrobky na hřbitovech nevypadají jako přes kopírák. Naopak hřbitovní design se liší a zase zde hrají hlavní roli finance.

„Černá ustoupila a módní je spíše šedá, která je svěžejší. Mění se vzhled rakví i uren. Lidé si mohou vybrat ze široké nabídky. Velká je dnes poptávka po levnějších kamenech z Číny, přicházejí k nám tedy levnější kamenické služby. Lidé raději volí méně kvalitní a levnější variantu. Pozůstalí často vyberou také netradiční a barevná parte, ale na druhou stranu si nechávají tisknout jen pár kousků. Dříve se jich tisklo padesát i několik stovek. O úmrtí blízkého si rodinní příslušníci a známí dnes dávají vědět přes telefon nebo sociální sítě. Parte nepotřebují,“ uzavřela Bubeníková.