Lidé si fixují úroky u hypoték na pět, deset ale již i patnáct let

„Pokud někdo uvažuje o hypotéce, nebo mu bude končit fixace hypotéky, určitě by si měl všimnout, že úroky vzrostly nejrychleji za posledních deset let. Některé banky stihly za poslední rok zdražit i čtyřikrát,“ říká úvěrová specialistka společnosti Partners Lucie Drásalová.

Hypotéka - Ilustrační fotoFoto: Shutterstock

Zatímco ještě na konci loňska bylo možné uzavřít hypotéku s 1,68procentním úrokem, dnes takto nízké úroky banky nenabízejí. Současný průměrný úrok u hypoték začíná na cca 2,5 procenta. Lidé, kteří uvažují o hypotéce nebo přemýšlí nad refinancováním té stávající, by tak měli podle poradců využít stále ještě ucházejících podmínek na hypotéčním trhu, protože odhady hovoří o průměrné hyposazbě na konci letošního roku ve výši 3,5 procenta.

Tomu odpovídá i současný nelítostný konkurenční boj mezi bankami, který se odehrává zejména v rozdílech mezi hypotéčními úvěry s krátkodobou a dlouhodobou fixací úvěrů, a provází ho mnoho speciálních marketingových akcí.

V dubnu speciálně snížila hyposazby až na 2,19 procenta ročně UniCredit Bank a to u všech variant fixací, a to včetně variabilní sazby. Ve stejný měsí přišla s nabídkou zvýhodněných úroků u hypoték i Wüstenrot, která je snížila o 0,15 procentního bodu. Speciální akce vyhlašují i další banky. Novinkou je již i fixace na patnáct let.

„Obecně nelze odpovědět na otázku, kdy se která fixace více vyplatí, protože každý klient je jiný a má jiné potřeby. Záleží také, zda jde o nový hypotéční úvěr nebo o refinancování. Tak jako tak se ale v tuto chvíli zdá být rozumné úroky u hypotéčního úvěru zafixovat na delší dobu. Kromě oblíbených pětiletých fixací, lidé nyní sahají po hodně populárních sedmiletých nebo desetiletých fixací,“ vysvětluje Lucie Drásalová.

Fakt je, že zcela jistě uspoří ten, kdo si nyní zafixuje úroky u hypotéky na 2,5 procenta, než když si je na deset let zafixuje na přelomu roku, kdy budou úroky podle odhadů kolem tří procent.

Dlouhých fixací se přitom už není ani nutné tolik obávat jako v minulosti, protože nově lze splácet hypotéční úvěr i mimořádnou splátkou v každém kalendářním roce, tedy nejen při výročí fixace. Je to bez poplatků a zaplatit je možné až 25 procent jistiny. Což je důležité zejména

v tom případě, kdy chce klient uspořit právě na úrocích za hypotéku, protože ty se počítají vždy z výše jistiny, která se ale snižuje v daném poměru (nejdříve se platí hlavně úroky a až pak jistina) k úrokům s každou hypotéční splátkou. Ten, kdo poníží jistinu mimořádnou splátkou, tak poníží i výši peněz, které na úrocích zaplatí, ať už jsou zafixovány na jakkoli dlouho.