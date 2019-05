Lidé si za kouření a alkohol připlatí. Vláda schválila zdanění tabáku a lihu

Spotřební daně z cigaret a tabáku, včetně zahřívaného, by měly stoupnout příští rok zhruba o deset procent. Rovněž spotřební daň z lihu by měla stoupnout, a to zhruba o 13 procent. Zvýšit by se měla také daň z některých hazardních her. Návrh ministerstva financí dnes schválila vláda. Na tiskové konferenci o tom informovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Normu musí ještě schválit Parlament a podepsat prezident.

Daňová zátěž u jedné krabičky cigaret by tak mohla podle informací ČTK od tabákových firem stoupnout o 12 až 13 korun. Veřejné rozpočty by podle propočtů ministerstva měly změnami získat v letech 2020 a 2021 každoročně přes deset miliard korun. Ministerstvo financí již dříve informovalo, že návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, je reakcí na růst dostupnosti návykových látek. Podle úřadu je důsledkem zvyšující se životní úrovně.

Autor: ČTK