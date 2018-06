Lidé ušetřili za popelnice. Nevyhazují do nich už slupky

/ANKETA/ Za šejkem do Dubaje, na jednání do Německa, na veletrh do Moskvy nebo za investory do Číny. Hejtman, jeho náměstci i radní vyrážejí do světových metropolí reprezentovat Ústecký kraj. Jejich služební cesty stojí krajskou kasu každoročně statisíce korun. Nad smyslem některých cest kroutí opozice hlavou, vedení kraje si naopak stojí za tím, že mají své opodstatnění.