Čerstvé i sušené exotické ovoce, oříšky, koření nebo čokoláda a káva dovezené až z východoafrické Ugandy. Nejen to si měli možnost odnést návštěvníci afrického dne, který se v neděli konal v jihlavském DIODu.

Potraviny do České republiky letecky dováží každý týden společnost, kterou se svou ženou založil Tonny Kiganda, ten z Ugandy pochází. „Ovoce vykupujeme od místních malých farmářů za rozumnou cenu. Naším cílem je, aby lidé v Evropě dostávali kvalitní produkty,“ uvedl Kiganda.

„Chtěli jsme přinést nové exotické chutě a mít tady kvalitní věci. Aby se u nás lidé neživili něčím, co je napuštěné chemikáliemi a je to škodlivé jak pro konzumenta, tak pro pěstitele. Problémem v naší zemi je, že se k nám dováží špatné potraviny,“ popsala jeho žena Alžběta důvod, proč firmu, která prodává ovoce na webu i přímo na trzích, založili.



Chybu vidí především na straně obchodních řetězců. „Není to nezájmem Čechů, ale naprostou ignorancí ze strany supermarketů. Oni se ani nesnaží vyhledávat kvalitní produkty,“ tvrdí spolumajitelka. Argumentuje cenou ovoce, které prodávají. „Přestože nepatří k nejlevnějším, je o něj velký zájem.“

Češi neznají pravou chuť banánů

Přestože Tonny Kiganda nyní žije s rodinou v Česku, vrací se do Ugandy jednou za čtvrt roku. „Místní zemědělce učím, jak ovoce pěstovat a sklízet, aby nemuseli používat žádné chemikálie,“ řekl spolumajitel firmy. Plodiny sklízí farmáři až ve chvíli, kdy jsou uzrálé. Tím se liší od těch, které nabízí naše supermarkety.



„Ovoce přiletí v pátek a už v sobotu je na trhu,“ uvedl Kiganda. „V Česku má každý rád banány, ale lidé tady neznají reálnou chuť banánů bez chemikálií a konzervantů,“ upozornil. „Proti škůdcům se ošetřují směsí popela s chilli. A funguje to, takže není potřeba to stříkat něčím dalším. Zkuste si dát naše mango, avokádo nebo baby banánky a už se k těm z obchodu nikdy nevrátíte. Většina z našeho sortimentu je značně návyková,“ doplnila ho žena Alžběta.

Kromě ovoce mohli lidé ochutnat a zakoupit si také burger z jackfruitu, který vegani používají jako náhražku masa, koření dovezené ze Zanzibaru, čokoládu vyrobenou z dopravených bobů, ugandský čaj nebo kávu. Velkým hitem byla mezi návštěvníky také šťáva z cukrové třtiny.



„Třtinu vylisujeme, do lisu pak přidáme ještě limetku a zázvor a dolijeme to vodou. Je to čerstvé a osvěžující,“ popsal Jonáš Mrkos, který šťávu lisoval přímo před očima návštěvníků. „Všude po republice jsem hledal čerstvé ovoce bez chemie a nikde jsem ho nemohl najít. Až mi jednou kamarádka řekla o téhle společnosti,“ objasnil, jak se ke své práci dostal.



Podobně to měl také Mirek Štipák. „Na Facebooku jsem viděl událost Ochutnej Afriku v Brně. Navíc k tomu byla cestovatelská přednáška, tak jsem vyrazil. Zaujalo mě koření, zeptal jsem se na brigádu a od té doby tady pracuji, už to bude půl roku,“ řekl. Chystá se také vyrazit do Ugandy. „Doufám, že budu mít prostor cestovat a že uvidím, jak to funguje u místních pěstitelů,“ těší se Štipák.

Do Jihlavy se vrátí

„Akci jsme objevili na Facebooku. Už jsme tady byli minule a dnes jsme sem přišli hlavně pro koření. Chtěli jsme také ochutnat něco nového. Hodně mi zachutnal jackfruit,“ pochválil návštěvník Michal Kružík. Lidé odnášeli místní zboží doslova po krabicích.



Poprvé zavítali obchodníci s potravinami z Afriky do Jihlavy v prosinci. Podle jejich odhadů v krajském městě prodají za jediný den více než tunu zboží. Vrátit by se chtěli na přelomu března a dubna. V plánu mají přivézt také rukodělné výrobky, jako jsou mísy, tašky nebo látky.