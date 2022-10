Přesto, když místní vyjdou z domu, tak je tady trápí mnoho problémů. S některými z nich bojovali ale už před tornádem. „Podívejte se, jak jsou tady ty díry na cestě jen zalátané. Nemůžete ani vyjít z domu a nastoupit do auta, když zaprší, tak jsou tady šílené šílené. Chybí cesty, parkování, chodníky, a pak především ten k autobusové zastávce. S tím by se tady mělo začít,“ poukazuje na každodenní obtíže především u zdejší hlavní ulice Alena Mrázová, která na Pánově bydlí už pět desítek let.

Jak podotýká, další těžkosti přibývají kvůli parkujícím autům při zdejších motoristických akcích, je tady totiž jak motokárová trať, tak autoškolové cvičiště.

Tibor Dobeš by přivítal nové a rozšířené veřejné osvětlení. „Hlavně ale chybí chodník a parkovací místa,“ uvedl Dobeš. Dále se místní shodují, že postrádají výsadbu nové zeleně. O tu starou přišli kvůli tornádu. Zatím ji nahrazují jen náletové dřeviny.

Všechny své připomínky navíc obyvatelé Pánova mohli shrnout do dotazníku, který dala místním k dispozici radnice. Pracovníci odboru rozvoje města dotazníky následně shromažďují jako podklad pro zapracování připomínek do návrhové části územní studie.

„Co nejvíce lidé zasílají a co zaznělo i na veřejném projednávání, je chybějící kanalizace a neutěšený stav veřejných prostranství. To zahrnuje například parkování, chodníky či autobusovou zastávku,“ přiblížila v pátek mluvčí hodonínské radnice Petra Kotásková s tím, že lidem na Pánově rovněž chybí občanská vybavenost, jako je například obchod nebo restaurace.

O územní studii se mohli místní zájemci dovědět více při říjnovém veřejném setkání se zástupci radnice. „Hotový návrh by architekti opět rádi představili veřejnosti, v ideálním případě ještě letos před Vánoci,“ nastínila mluvčí s tím, že územní studie má být pak zásadním podkladem pro rozvoj lokality v několika příštích letech.

V současné situaci s chybějícími chodníky i parkovacími místy se místní navíc obávají budoucí bytové výstavby. K ní se na veřejném setkání vyjadřoval i architekt města Ondřej Stolařík.

„V tomto případě nastává problém, co to území vlastně snese. A to jak ze strany technické infrastruktury, veřejných prostranství a dopravní obsluhy, tak i ze sociologického pohledu. Jaký ten život tady bude, jakou vybavenost je pro zvyšující se počet obyvatel potřeba připravit a vybudovat. To vše by měla územní studie řešit a je i v tomto ohledu zadaná,“ uvedl Stolařík.