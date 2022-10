Když bylo stávající ředitelce České asociace paraplegiků – CZEPA Aleně Jančíkové osmnáct, spadla při fotografování ze stromu a následkem zranění ochrnula. Na vlastní kůži tak poznala, jak neskutečně těžké je zvyknout si na život na vozíku. Dobře ví, co to znamená dostat se po operacích a rehabilitacích zpět domů – do bydlení plného bariér. „Nastane psychický propad a izolace. Nezbývá vám nic jiného než být zavřená doma. Bez pomoci se nikam nedostanete,“ řekla Jančíková Deníku.