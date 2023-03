Každý rok se v České republice zlikvidují desítky milionů krabiček klasických i zahřívaných cigaret. Jedny končí v důsledku konce platnosti kolků, jiné zase kvůli jejich absenci při pašování. Panuje mýtus, že se cigarety pálí. To však není pravda, tabákové laskominy totiž končí v drtičce. Jako hnojivo je však použít nelze.

Každý rok se v České republice zlikviduje přes 80 milionů krabiček klasických i zahřívaných cigaret. Jedny končí v důsledku konci kolků, jiné zase kvůli absenci kolků | Video: Deník/Petr Vaňous

Při pohledu do skladu, kde nedaleko Prahy uchovává kuřácký poklad přední světový výrobce cigaret Japan Tobacco International (JTI), je hned člověku jasné, že odnést si odsud byť jen jednu krabičku je těžší než útěk z pověstného Alcatrazu. Tedy hlavně v době, kdy tu celníci bedlivě dohlížejí na várku cigaret určenou ke skartaci. „Je to smutný pohled, člověk by si hned dal jedno cigáro,“ zalitovala nad bednou plnou drahocenného zboží jedna ze zaměstnankyň JTI, která má na starosti evidovat cigarety, které posléze ještě projdou rukama nedaleko hlídkujících celníků.

Cigarety, které v tomto týdnu putovaly do stoupy, však nikdy nebyly součástí zločineckého kontrabandu. Ještě než se dostaly k rukám spotřebitelů, doplatily na to, že zestárly. Tedy alespoň z pohledu zákona. „Je to proto, že když se změní sazba spotřební daně, tak tři měsíce po změně sazby, respektive šest měsíců u zahřívaných cigaret, je zakázáno prodávat klasické i zahřívané cigarety se starou sazbou daně,“ informoval mluvčí JTI Jiří Sochor.

Dodal, že ročně se z úředního nařízení sešrotuje kolem 40 milionů krabiček klasických i zahřívaných cigaret, tedy zhruba 800 milionů kusů. „Pro představu, je to asi jako řada kamionů dlouhá půldruhého kilometru,“ přiblížil Sochor.

V celkovém objemu to značí asi pět procent celkového ročního prodeje. „Toto evidování a šrotování se děje několikrát ročně. A v dnešní várce jde o 260 tisíc krabiček,“ zmínil zástupce JTI. Po zaevidování a kontrole od celníků putují cigarety na skládku, kde svůj život ukončí.

Jako kompost použít nejdou

Mezi lidmi se dlouho traduje, že cigarety se spálí. Podle Sochora se však jedná pouze o mýtus. „Krabičky jsou likvidované na speciální lince, kde z nich vzniká drť. Někdo by si mohl myslet, že tabák by byl vhodný například jako kompost, ale tak tomu není. Jelikož se likvidují celé krabičky, kromě tabáku je zde i plast z filtrů a obalů. Takže v žádném případě výsledný produkt nemůže posloužit na pohnojení zahrady,“ vysvětlil mluvčí JTI.

Ve stoupě každoročně skončí navíc i cigarety nekolkované a ty zabavené při celních kontrolách na státní hranici. Jejich objem každoročně kolísá.

Zatímco v roce 2020 zabavili celníci lehce přes 60 milionů kusů nezdaněných cigaret, v roce 2021 to bylo „jen“ necelých 35 milionů. V loňském roce pak celníci odhalili takřka 50 milionů pašovaných cigaret. Ne všechny však skončí hned v drtičce.

„Některé zajištěné cigarety jsou i důkazem pro probíhající správní či trestní řízení, a proto jsou likvidovány až v okamžiku, kdy jsou všechna řízení pravomocně ukončena,“ informovala mluvčí Generálního ředitelství cel Hana Prudičová.

Při pohledu na cigaretovou drť však nezapláče jen kuřák, ale také ochránci přírody a stát. „Likvidace cigaret představuje zátěž nejen pro životní prostředí, ale také pro živnostníky, drobné podnikatele i pro větší maloobchodníky, distributory, tabákové společnosti i pro Celní správu a stát. Ten musí totiž vyřizovat všechnu s tím spojenou administrativu, včetně například vratek již zaplacené spotřební daně,“ dodal Sochor s tím, že obchodníci musí stále sledovat platnost kolků.