Vedení firmy Lime oznámilo, že se stahuje z několika trhů a chystá se kvůli tomu propustit až 14 procent zaměstnanců. Výkonný ředitel Brad Bao v prohlášení pro média uvedl, že společnost se rozhodla opustit ta města, kde „se mikromobilita vyvíjela pomaleji“. Kromě měst v Severní i Jižní Americe se jedná také o rakouský Linec.

I přes takřka trvalou nepřízeň velké části veřejnosti i některých samosprávných úřadů však v českém hlavním městě hodlá Lime pokračovat. Novým tarifem s názvem Lime Week Pass cílí na uživatele, kteří „limetkové“ koloběžky využívají k pravidelnému dojíždění třeba do práce. Společnost se tím snaží pomoci k vytvoření „komunity lokálních jezdců“. Otázka je, zda se někdo takový v metropoli vůbec najde; v ulicích totiž nejčastěji potkáte spíše turisty, jak jezdí (někdy dokonce ve dvou i více lidech) na elektrických koloběžkách v historickém centru.

Zájemci tak nyní nemusejí platit při každém odemykání skútrů, ale za 149 korun platí jen za ujeté kilometry během celého týdne. „Naším cílem je zvýhodnit naše nejaktivnější uživatele, tedy ty, kdo využívají koloběžky k dennímu dojíždění. Chceme, aby naše služba byla pevnou a přirozenou součástí života v Praze, a jsme proto zavázáni ji maximálně přizpůsobit primárně Pražanům. Prvním krokem je právě týdenní předplatné a aktuálně s městem pracujeme také na způsobu, jak službu Lime zaintegrovat do systému pražské Lítačky. Pro místní obyvatele by tak služba byla zase o něco výhodnější,“ popsal v tiskové zprávě Ondřej Široký, provozní manažer společnosti Lime.

Dodržujte podmínky, vzkazuje magistrát

Podle Širokého by tento nápad v praxi mohl fungovat tak, že by se cestující s Lítačkou mohl projet na koloběžce za nižší cenu. Bylo by potřeba doladit například způsob, jak by mobilní aplikace kontrolovala, zda má uživatel na kartě platný kupón MHD. Jenže magistrát zatím o takové variantě nechce nic slyšet, byť se podle informací Pražského deníku chystá hlavní město v červnu ozmámit výsledek jednání na stejné téma s ostatními carsharingovými a bikesharingovým společnostmi.

„Společnost Lime musí nejdřív splnit podmínky bezpečného a ohleduplného fungování vůči chodcům a veřejnému prostoru, které od města obdrželo. Pak budeme dále jednat o prohloubení potenciální spolupráce,“ uvedl primátorův náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Mého nevidomého kamaráda už opravdu přestává bavit, přerážet se o koloběžky Lime.



Členové komise Rady hl.m. Prahy pro pěší a bezbar. evidují x stížností handicapovaných na koloběžky Lime.



Mrzí mě to, ale to je další téma, kde vládci MHP ignorují potřeby handicapovaných. — Vozíčkář z Čerňáku (@vozickarCernak) January 27, 2020

Twitter se stal na konci ledna místem, kde se diskutovalo o tom, jak vnímají elektrokoloběžky vozíčkáři či nevidomí. Uživatel s předzívkou Vozíčkář z Čerňáku, jeden z rezidentů domu s pečovatelskou službou na Černém Mostě (mimochodem ve vlastnictví magistrátu), napsal: „Mrzí mě to, ale to je další téma, kde vládci Prahy ignorují potřeby handicapovaných.“

Komise Rady hl. m. Prahy pro pěší a bezbariérovost už na prosincovém jednání řešila množící se stížnosti na chování cyklistů a jezdců na koloběžkách, tedy konkrétně jízdu po chodnících a špatné parkování. „Špatně zaparkované koloběžky jsou nebezpečné zejména pro osoby se sníženou schopností orientace,“ poznamenal dle zápisu František Brašna ze spolku Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky (SONS ČR).

Zástupci magistrátu uvedli, že „medializace tohoto tématu je v poslední době velmi silná, ale na chování uživatelů se prakticky nic nezměnilo“ a na lednové jednání komise pozvali zástupce městské policie.

Nešťastný fenomén poslední doby

Ludvík Klema, náměstek ředitele pražských strážníků, prohlásil: „Je to nešťastný fenomén poslední doby.“ Podle něj navíc nejde udělit pokutu za odložení koloběžky (či kola) na nevhodném místě, protože „nemůže být identifikován majitel. V případě nájemních kol a koloběžek nehrozí postih ani provozovateli služby.“

Konkrétního řešení se tedy pravděpodobně zdravotně znevýhodnění občané nedočkají. Svůj „pohled“ na danou problematiku přinesl také twitterový uživatel Karel Giebisch, nevidomý nadšenec nejen do moderních techonologií. Pomůže slepcům asistenční pes?

„Záleží, jestli daná osoba má vodícího psa, což nemusí mít každý, a též na tom, jak je tento pomocník vycvičen. Konkrétně překážky typu koloběžky se fakt bez zraku jen s bílou holí dají snadno přehlédnout. A ona je dost celkem otrava i s vodícím psem se překážkám vyhýbat,“ odpověděl Giebisch. Mnozí z vás čtenářů, kteří vidí dobře, mu jistě dají za pravdu. Autor textu byl v tomto týdnu svědkem, jak si při „slalomu“ v Revoluční ulici stěžovali na elektrokoloběžku Lime uprostřed chodníku zahraniční turisté s kufry.