Česká Lípa přišla o akcie spořitelny. Vyinkasovala za ně 55 milionů

Vybrat si nemohli. Donedávna vlastnili drobní akcionáři něco přes jedno procento České spořitelny. Už nevlastní, valná hromada, kde měla už tak téměř stoprocentní podíl rakouská Erste Group, rozhodla o takzvaném nuceném přechodu všech akcií na jediného akcionáře. Přesně 41 466 těchto cenných papírů vlastnilo i město Česká Lípa.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Libor Plíhal

„Společnost zaplatí ostatním akcionářům České spořitelny za každou jejich kmenovou či prioritní akcii 1328 korun. Hodnota protiplnění vychází ze znaleckého posudku společnosti KPMG Česká republika,“ uvedl mluvčí České spořitelny (ČS) Filip Hrubý. Včetně pár tisícovek za úroky z prodlení obdržela Česká Lípa dohromady přes 55 milionů korun. Na svém středečním zasedání o tom rokovali zastupitelé města.

Opoziční zastupitel Roman Kozák (PRO Českou Lípu) nechce, aby se peníze lidově řečeno „projedly“, a přišel s návrhem převést peníze do investičního fondu města. „Můj návrh znamená vyblokovat všechny tyto prostředky na investice. Město má i rezervní fond, kde je dostatek prostředků,“ řekl Kozák.

Vedení města ale ještě nemá v otázce budoucnosti peněz zcela jasno. „Po pátku tohoto týdne se rozhodneme, kam tyto prostředky vložíme,“ uvedla starostka Jitka Volfová (ANO) s tím, že v každém případě by v investičním fondu měla skončit většina peněz. „Jsme ve shodě, chceme dát většinu těch prostředků do investičního fondu, ale je možné, že bude potřeba pokrýt i jiné věci,“ dodala Volfová s tím, že určitě na to přijde řeč na dalším zasedání zastupitelstva 19. prosince.

Město akcie získalo začátkem 90. let. „Sahá to do minulosti, kdy probíhala kuponová privatizace. Tři procenta každého podniku dostala obec. Měli jsme i tři procenta Narexu, ale tohle je investice, kterou se podařilo dobře zhodnotit,“ podotkl zastupitel Karel Tejnora (ODS).

„Kromě těchto akcií z privatizace jsme následně přikoupili ještě nějaké další, abychom zúročili volné prostředky města. Zdálo se nám to jako dobrý byznys,“ doplnil někdejší starosta České Lípy Petr Skokan s tím, že z opatrnosti s tím následně přestali, protože jiná města neměla až příliš často s investováním do firem příliš dobré zkušenosti.

V případě České spořitelny se to ale celkem vyplatilo. Nominální cena akcií byla 100 korun, takže částka vyplacená Erste Group je více než třináctinásobná.

VYDĚLALI I JINDE

Od roku 1995 patřil mezi minoritní akcionáře ČS také třeba Nový Oldřichov. Akcií měl 700 a nyní za ně dostal takřka milion korun. „Máme radost, pěkný příspěvek do rozpočtu obce,“ sdělila k tomu starostka Nového Oldřichova Marcela Novotná.

„Erste tento krok umožní snížit náklady, které vyplývají z roztříštěné vlastnické struktury,“ uvedl pro server České noviny analytik BH Securities Štěpán Křeček. „Je překvapující, že majoritní akcionář k tomuto kroku nesáhl už daleko dříve,“ doplnil analytik Fio banky David Brzek.