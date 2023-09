Lithium a gigafactory by byla naše globální výhoda, řekl k plánům Petr Fiala

Do rozvoje České republiky, aby hospodářsky vzkvétala a byla konkurenceschopná, budou potřeba investice za biliony korun. Zmínil to premiér Petr Fiala v další debatě Deníku. Velkou příležitostí by byla gigafactory, vláda proto usiluje o její stavbu. „Snažíme se o to, aby v České republice byla, máme rozjeto více projektů,“ nastínil předseda vlády.