OBRAZEM: Petr Kašprák staví model Litvínova. V podobě z roku 1938

Tvůrce Petr Kašprák přiznal, že nemusí zůstat jen u modelu Litvínova z roku 1938. Ve hře je i starší zástavba.

Tomu se říká patriotismus. Už rok a půl buduje litvínovský rodák Petr Kašprák model svého města. Ze dřeva a v podobě, jakou mělo v roce 1938. A nemusí zůstat pouze u tohoto modelu, 65letý Litvínovan totiž po dokončení svého díla nehodlá složit ruce do klína.

Na začátku byl prý hec. Josef Pošta ze Spolku přátel Litvínova se Kašpráka zeptal, zda by svedl postavit město z roku 1715. „To se mi moc nezdálo. Vždyť v té době tady bylo málo baráků. To nebyla ta správná výzva,“ dodal tvůrce modelu.

Do správných kolejí se nápad dostal až v momentě, kdy obdržel fotky Litvínova právě z roku 1938, kdy probíhalo letecké snímkování. „Když jsem viděl všechny ty domky, byl jsem z toho nadšený a pustil se do příprav,“ uvedl Kašprák.

Poměrně dlouho trvalo, než město prošel a vše nachystal. „Když mě lidé viděli na ulici zapisovat si poznámky a krokovat vzdálenosti, asi si někteří mysleli, že jsem blázen. Ale já to chtěl mít autentické, tak jsem si to prostě musel všechno projít,“ doplnil.

Dům za domem

A pak už to šlo ráz naráz. Stavbu v měřítku 1:750 začal loni v lednu. Jako první vyrobil někdejší Pickovku, pozdější Benar. A pak jeden dům za druhým. Hotovo ještě nemá, ale počítá s tím, že do konce prázdnin by mohl dílo dokončit. „Model města pak bude vystaven v zámku Valdštejnů na podzim v rámci oslav 100 let vzniku republiky,“ přislíbil Josef Pošta ze Spolku přátel Litvínova.

Svým výtvorem chce Kašprák poukázat na to, kolik budov ve městě zaniklo a jak vlastně Litvínov před 80 lety vypadal. „Mladým to asi nic moc neřekne, ale starší si rádi zavzpomínají,“ podotkl vystudovaný strojař, který prožil celý život v Litvínově a pracoval jako mistr na vodárně. Práce s dřevem je jeho velkým koníčkem, proto pro něj nebyl problém dřevěný model vyrobit. „Jde mi to od ruky a všem se to moc líbí, a tak přemýšlím, že bych zhmotnil i ten původní nápad, tedy Litvínov z roku 1715,“ zamyslel se.

Model je v současnosti unikátem, i když Litvínov už jednou něco podobného měl. Když za války chtěli Němci stavět Osadu, tehdy Seidlung, zhotovil její model francouzský válečný zajatec Alfred Promeyrat. Model však vzal za své spolu s válečnými událostmi.

Také v Chomutově se mohou pochlubit výjimečným modelem. Marek Šátka tam před dvěma lety stavěl z drobných mincí model německé lodi Bismarck.