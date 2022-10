U španělských břehů a jinde ve Středozemním moři, se nachází více než 35 lodí s LNG. Jen u Cádizského zálivu kotví nejméně osm plavidel, uvedli obchodníci, analytici a zdroje z terminálů LNG obeznámené se situací. Podle jednoho ze zdrojů Španělsko tento týden nabízí u svých terminálů pouze šest míst pro nákladní lodě. To je pro méně než pětinu plavidel čekajících ve frontě u pobřeží země.

Nedostatek zařízení pro přeměnu LNG na plyn nebo plynovodů spojujících země, které tato zařízení mají s ostatními evropskými trhy, znamená, že LNG plovoucí na moři nelze využít.

K problémům přispěla nižší poptávka z průmyslu, než se čekalo, protože evropská ekonomika zpomaluje, a také nižší spotřeba ve Španělsku, než se předpokládalo, kvůli neobvykle teplému počasí v této sezoně. Analytik firmy ICIS Alex Froley dodává, že dalším důvodem vysokého počtu neodbavených lodí je, že s blížící se zimou a rostoucí poptávkou po vytápění se očekává růst cen, takže některé lodě čekají s prodejem svého nákladu za vyšší cenu, která může kompenzovat dodatečné náklady na přepravu vzniklé tím, že stojí na moři.

Tato strategie částečně funguje, protože některé společnosti mají přepravní kapacitu kvůli výpadkům, jako třeba přerušení dodávek od druhého největšího amerického vývozce LNG po červnovém výbuchu a požáru.

Zamíří mimo Evropu?

Pokud se situace s vykládkou brzy nevyřeší, může se stát, že tyto lodě začnou hledat pro vykládku jiné přístavy mimo Evropu. Čína oznámila, že zastavila prodej LNG zahraničním odběratelům, aby si zajistila dostatečné vlastní dodávky, což by podle analytiků mohlo přimět více lodí zamířit do Asie.

Španělsko má šest závodů na LNG a největší kapacitu pro zpětné zplynování v EU. Ty jsou však nyní podle firmy Enagás přetížené a situace se zřejmě nezlepší přinejmenším do prvního listopadového týdne.

Nedostatek potrubní infrastruktury pak znamená, že plyn nelze přepravovat do jiných evropských zemí. Tento týden se mají sejít představitelé Francie, Německa, Španělska a Portugalska, aby se pokusili dojednat dohodu o plynovodu MidCat, který by přepravoval plyn, a v budoucnu i vodík, ze Španělska do střední Evropy, a mohl by tak pomoci snížit závislost na ruském plynu.