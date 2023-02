Není to jediná společnost, která ke změně loga v poslední době přistoupila. Poměrně bohatý na redesign byl loňský rok. Na konci srpna představila nové logo i největší česká automobilka Škoda Auto, na jehož podobě se podíleli také zaměstnanci společnosti. Ti vybírali ze 165 verzí a hlasovalo o něm 2200 lidí ze šesti zemí. „Naše nová korporátní identita podtrhuje moderní a osobitý design a jasně ukazuje náš přístup, který je v první řadě digitální,“ vysvětlil tehdy změnu člen představenstva firmy Martin Jahn.

Weby státních úřadů by měly vypadat stejně. Za dvacet let se to ještě nepodařilo

Navíc loni skončil letitý spor mezi automobilkou a strojírenskou skupinou Škoda Group, která většinově vlastní společnost PPF. Skupina Volkswagenu prodala práva ke značce Škoda s okřídleným šípem. Název Škoda a logo bude moci Škoda Group používat až do roku 2029, do té doby si ale bude muset najít novou tvář. Za kolik značku prodala, společnost neuvedla.

Změna po devadesáti letech

Loni v listopadu pak mírně upravila svoje logo i společnost Audi, která stejně jako Škoda Auto patří do koncernu Volkswagen. Sice zůstala u svých klasických čtyř kruhů, ale chrom nahradila bílá barva na černém pozadí. Není bez zajímavosti, že v té době firma používala svoje logo už devadesát let. Tedy mnohem déle než samotný název značky, který se začal používat až v 60. letech minulého století.

Firmy v Česku začínají propouštět. To horší je ale ještě čeká

Svoji vizáž ovšem nemusí měnit jen firma. Po třiceti letech tak ke změně přistoupila třeba humanitární organizace Člověk v tísni. Dosavadní logo, které představovalo ohrožení, organizace vyměnila za jednodušší obrazovou podobu lidské postavy. „Před téměř 30 lety jsme vybírali logo Člověka v tísni, znali jsme název a věděli jsme, že to logo má vyjadřovat situaci, ve které jsme tehdy pracovali. Byly to především válečné konflikty. Kresba Franze Kafky i černobílé ladění loga do toho perfektně sedlo, ale od té doby jsme prošli jistým zráním,“ vysvětlil ředitel a jeden ze zakladatelů organizace Šimon Pánek.