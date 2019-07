LOT bude létat mezi oběma městy celkem dvanáctkrát týdně, v pracovní dny každý den. Rotace jsou nastavené tak, že první let přiletí ráno z Budapešti. Zejména pro firemní zákazníky je ale letový řád nastaven tak, že půjde linku využít na jednodenní otočku.

Dopravce na celoroční linku do hlavního města Maďarska nasadí letadlo typu Embraer 195 v konfiguraci pro 112 cestujících. Podle odhadů Letiště Praha by mohlo spojení využít až 110 tisíc cestujících za rok v obou směrech.

LOT zároveň s novou linkou do Prahy oznámil, že bude z Budapešti létat také do dalších čtyř evropských destinací. K již dříve oznámenému spojení do Londýna a Bukurešti přibude ještě Brusel, Stuttgart, Bělehrad a Sofia. Současně firma potvrdila start dálkového spojení do Soulu. „Naše analýzy ukázaly, že tyto linky mají velký potenciál,“ uvedl šéf LOT Rafał Milczarski. Letenky začne prodávat od 7. srpna. Firma současně oznámila omezení letů z Budapešti do Chicaga i odložení letů do Bukurešti až na příští rok.

Mezi Prahou a Budapeští aktuálně létá ČSA s turbovrtulovými letadly ATR třikrát denně, každý den létá také Ryanair s časy odletů večer.