Sedmačtyřicetiletý Tomáš Pokorný najezdí se svým autem za rok téměř třicet tisíc kilometrů. Kromě pracovních povinností je stále na cestách i kvůli dětem a jejich koníčkům. V minulém roce řešil, jak ušetřit na palivu. Nakonec dal na radu svého švagra. Ten si nechal přestavět svůj šest let starý vůz na pohon autoplynem. „Pořízení nového auta jsme zamítli. Nechtěli jsme se více zadlužovat. Nakonec jsem se rozhodl pro přestavbu na pohon LPG. Sice vyšla na necelých čtyřicet tisíc, ale nelituji. Náklady na ujetý kilometr jsou zhruba poloviční,“ sdělil Pokorný.

Mezi alternativními palivy čeští motoristé preferují hlavně zkapalněný ropný plyn, známý jako LPG:

Rozhodně není sám. K přechodu na pohon na zkapalněný ropný plyn, známý pod označením LPG či jako autoplyn, sáhnou ročně tisíce dalších řidičů. Podle statistik Svazu dovozců automobilů bylo v roce 2023 registrováno bezmála 3,5 tisíce nových vozů s továrním zástavbou LPG. To je o zhruba pět set méně než v roce 2022, který byl rekordním.

„Nedalo se očekávat, že by enormní zájem o LPG z roku 2022 přetrval i v loňském roce. Přesto se však loni prodalo a přestavělo více LPG automobilů než v letech předešlých a poslední tři roky jsou co do počtu registrací nových automobilů na LPG nejlepší v historii,“ řekl výkonný předseda České asociace LPG Ivan Indráček.

LPG u nás vede

I když v loňském roce zájem o nové vozy s tovární zástavbou na LPG mírně ochladl, stále tvoří v Česku v kategorii alternativního pohonu nejpočetnější skupinu před pohonem na baterie. A to i přesto, že v roce 2023 bylo zaregistrováno rekordních 6 640 elektromobilů. Důvod je prostý – majitelé starších i novějších automobilů s pohonem na benzin si je často nechávají přestavět na systém s autoplynem.