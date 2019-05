Cibule, druh kořenové zeleniny, který zřejmě pochází ze Střední Asie, kde původně rostla jako planá rostlina. V bedýnkách nebo regálech prodejců nikdy nechyběla, brali jsme jako samozřejmost, když jsme ji nakupovali v cenách kolem dvanácti či třinácti korun za kilogram.

Od počátku roku se její ceny šplhají nahoru. „Letošní aktuální ceny, a to nejen cibule, jsou dány loňskou neuspokojivou úrodou prakticky po celém světě. První signály přicházely už loni v létě, kdy neúroda v Indii a vyšší poptávka z Číny zvyšovaly ceny na světových trzích. Neúroda v Evropě tento nedostatek ještě umocnila. Situaci v zásobování tuzemských obchodů následně zhoršila nízká míra soběstačnosti ČR. Ta se u zeleniny pohybuje okolo 35 procent, u cibule je situace o něco lepší. Přesto jsme i u cibule v zimních a jarních měsících závislí na dovozech, převážně z Polska a Nizozemska,“ uvedl Petr Hanka, předseda Zelinářské unie Čech a Moravy.

KDY CENA KLESNE?

Podle něj lze pokles cen očekávat až s příchodem nové sklizně. Sklady v Nizozemsku jsou totiž podle něj takřka prázdné a dovozy z Egypta a Nového Zélandu jsou nedostatečné.

„První sklizně ozimé cibule s natí už jsou na pultech našich obchodů. V druhé polovině května očekáváme začátek sklizně řezané ozimé cibule, následovat budou porosty sazečky. Založené plochy však nedokáží zcela vyrovnat poptávku, a tak radikální snížení cen očekávám nejdříve v srpnu se začátkem sklizně jarních cibulí,“ doplnil Petr Hanka.

Podle něj ale zdražily prakticky všechny druhy zeleniny s výjimkou skleníkových, u těch jsou výnosy dlouhodobě stabilní.

Extrémní nárůst ceny se projevil například u petržele. Ceny za kořenovou petržel se v ostravských obchodech v uplynulém týdnu pohybovaly od 89,90 do 114 korun za kilogram. Mrkev (v prodejnách měli někde už i novou sklizeň z Portugalska) nakupovali zákazníci za ceny na úrovni 30 korun. U brambor se ceny pohybovaly od 20 do 30 korun, na pultech se začínají objevovat rané brambory z Egypta či Španělska.

K TÉMATU

Tři otázky pro Milana Babora, provozovatele České jídelny v Ostravě-Mariánských Horách:



Kolik cibule měsíčně při přípravě vašich jídel spotřebujete?

Denně se u nás naobědvají zhruba dva tisíce strávníků. V nabídce máme denně deset až dvanáct druhů hotových jídel. Cibule spotřebujeme měsíčně zhruba 500 kilogramů, obdobná je spotřeba i u zelí. Mrkve do našich jídel dáme zhruba 300 kilogramů a u brambor to vychází za měsíc kolem tuny. Pokud si spočítám, že třeba u cibule, petržele a některých dalších druhů zeleniny šly ty ceny proti loňskému jaru nahoru o sto procent, tak to pro nás znamená opravdu citelný nárůst nákladů. V posledních týdnech ale výrazně zdražilo i vepřové maso, odhadem o 35 procent.



Znamená to, že jste museli jít s cenou nahoru i u vaší nabídky jídel?

Ceny našich jídel jsme neměnili. Je ale jasné, že kvůli už zmíněnému zdražování zeleniny a dalších klesla výrazně naše marže. Hodně netrpělivě čekáme, až se na našem trhu objeví raná zelenina z nové sklizně.



Dá se cibule v české kuchyni něčím nahradit?

V tradiční české kuchyni to bez cibule nejde. O tom, že bychom našim hostům měli přidávat do pokrmů nějaké umělé výrobky, které by ji mohly, ale jen u některých jídel a opravdu jen částečně nahradit, vůbec neuvažujeme.