V nové třídě Excellence má každý cestující garantované místo u okna a tím zajištěn nejlepší výhled. Během osmihodinové jízdy přes 291 mostů a skrze 91 tunelů si mohou vychutnat osobní servis včetně jídla připraveného na palubě nebo občerstvení v palubním Glacier Baru.

Nejpomalejší expres světa, jak se Glacier Expressu také přezdívá, se stal jednou z největších železničních atrakcí na světě, od roku 1930 se s ním svezly miliony cestujících. Provozuje ji společnost Glacier Express, která je společným podnikem Rhätische Bahn a Matterhorn-Gotthard Bahn.

Přání cestujících

„Cestující nás opakovaně žádali, zda nenabídneme ještě něco více než naši první třídu,“ říká Fernando Lehner, generální ředitel Matterhorn Gotthard Bahn. Koncept nového vozu vznikl v roce 2016 ve spolupráci s designovým studiem Nose. Nové vozy vznikly nakonec v depu Rhätische Bahn v Landquartu. Sedadla s názvem Comfort jsou z produkce Borcad Fryčovice.

Dopravce očekává, že nová třída pomůže do Glacier Expressu přitáhnout další cestující. Celkem bude nasazovat dva luxusní vozy.

Luxus si firma patřičně nacenila: ve voze je možné cestovat jen za příplatek 420 švýcarských franků k ceně jízdenky 1. třídy 268 franků za celou trasu. Jde v přepočtu o více než patnáct tisíc korun.

Co je Glacier Express?

Švýcarský horský vlak na trase ze Svatého Mořice do Zermattu nabízí cestujícím během osmihodinové projížďky jedinečný pohled na alpskou krajinu. Atraktivní je zejména průjezd průsmykem Oberalppass v nadmořské výšce 2033 metrů. Kromě přírodních krás mohou cestující obdivovat i památky kantonu Graubünden či točité tunely údolí Albul.



Historie „nejpomalejšího expresu světa“ sahá až do roku 1930 a příští rok tak oslaví své 90. narozeniny. Do provozu jsou zařazeny i historické soupravy Alpine Classic Glacier Express a Nostalgie Glacier Express, které nabízí zcela odlišný zážitek z cesty.