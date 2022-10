Jakoby drahota nebyla. Luxusním značkám se v Česku daří, obchod otevřel i Chanel

Letošní vysoká inflace připravuje o úspory řadu Čechů. Netýká se to ale zdaleka všech. Bohatší část společnosti si stále může dovolit nakupovat luxusní zboží a prodejci toho chtějí využít. Ukazuje se to na aktuálních datech. Jen v prvním pololetí letošního roku na český trh vstoupilo patnáct nových značek a další, zhruba stejný počet, by se měly objevit před Vánocemi. Česko má tak i ve „válečném roce“ našlápnuto k dalšímu rekordu.

Ikonický parfém značky Chanel N°5. Adventní kalendář, který značka uvedla, má stejný tvar. | Foto: Shutterstock