Skiareály jsou připravené na sezonu: Jaké novinky přichystaly, jaké budou ceny

Nové sjezdovky, lanovky, ale také výkonnější a ekologičtější zasněžovací systémy či zvelebená zázemí pro lyžaře. To je jen stručný výčet novinek, které si horská střediska v Česku přichystala pro své návštěvníky. Celkově do modernizace areálů letos padlo přes jednu miliardu korun. Jak moc se projeví vysoké investice a náklady spojené s rekordní inflací či drahými energiemi do cen skipasů a kolik lyžaři zaplatí za jednodenní lyžování? Podívejte se.

