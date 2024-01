Nastala sezona školních lyžařských výcviků a mnohé rodiny řeší, kde vzít na pobyt, stravu, skipas a vybavení peníze. Na takovouto mimořádnou částku totiž nejsou jejich rozpočty připraveny. Pomáhá jim ale stále více nabídek finanční pomoci, které lze pro mimoškolní aktivity dětí využít. Deník.cz zmapoval hlavní možnosti.

Objevují se další a další nabídky příspěvku na lyžařský kurz nebo jiné volnočasové aktivity pro děti. Někde ho poskytují města, obce či kraje, zažádat si o něj jde na Úřadu práce a nově ho nabízí třeba i Všeobecná zdravotní pojišťovna. | Foto: Deník/Miroslav Rada

Chtěla bych poprosit, zda by někdo neměl oblečení na hory pro starší dceru. Sháním zimní kombinézu nebo kalhoty a bundu. Je v sedmé třídě a jedou na lyžák. Peníze jsem na to dohromady dala, ale když jsem koukla na ceny oblečení, tak to už vážně nedávám. Budu za jakoukoli nabídku moc ráda, napsala nedávno uživatelka Květa na facebookovou skupinu Maminky, tatínci v nouzi. Rodiče samoživitelé či rodiny v nouzi si v ní navzájem pomáhají, nejčastěji výměnou šatstva a vybavení, které už je dětem malé. Právě ti, a také vícečetné rodiny, mají nejčastěji starosti s výdaji na školní lyžařské kurzy.

Pozor na to, v čem děti v zimně chodí:

České děti nosí jedovaté bundy. Testy dopadly nejhůř z celé Evropy

Tolik, kolik ještě před několika lety stával celý kurz, totiž dnes leckde stojí dětský týdenní skipas. Třeba za šestidenní jízdenku zaplatí dítě na pokladně skiareálu ve Špindlerově Mlýně 6390 korun, online ho pořídí za 4990 korun. Jiná střediska jsou levnější. Klínovec v Krušných horách stejně jako Špičák na Šumavě nabízí pro dítě týdenní jízdné za 3200 korun, Deštné v Orlických horách za 2740 korun, lyžařský areál Praděd - Ovčárna v Hrubém Jeseníku za 1800 korun.

Mnozí rodiče už přestali s dětmi vyrážet na sjezdovky, neboť rodinné či dospělé skipasy nabíhají k mnohem vyšším částkám. Lyžařský kurz by ale svým potomkům přesto rádi dopřáli, aby je nevyčleňovali z kolektivu. A také aby děti nezískaly nálepku chudých, jež na to nemají. Jenže ten, kdo pravidelně nelyžuje, musí kupovat či půjčovat i veškerou výbavu na sjezdovky.

Finanční výpomoc

Možností pro rodiče je to, že se poslední dobou objevují další a další nabídky příspěvku na lyžařský kurz nebo jiné volnočasové aktivity pro děti. Někde ho poskytují města, obce či kraje, zažádat si o něj jde na Úřadu práce a nově ho nabízí třeba i Všeobecná zdravotní pojišťovna.

Ceny skipasů se podobají těm z loňské sezony či mírně podražily. Trendem je zvýhodněný online nákup:

Nákup skipasu z domova ušetří lyžařům čas i peníze. Podívejte se na letošní ceny

Velkorysý přístup k podpoře lyžařských kurzů má například Opava. Každoročně přispívá všem sedmým třídám jím zřizovaných základních škol dva tisíce korun na žáka. „Při sestavení rozpočtu na další rok pošlu počet žáků 7. ročníku v příslušném roce a dostanu už rovnou do rozpočtu 2000 korun na každého. Po skončení lyžáku vykážeme přesný počet žáků, který na lyžáku byl, a následně vrátíme městu zbytek,“ popsal praxi ředitel opavské školy Otická Arnošt Zídek.

Podporu mimoškolních aktivit dětí včetně školního lyžařského výcviku nabízí ze svého fondu solidarity i Praha. „Naše škola o tom informovala rodiče a příspěvek od města administrativně zařizovala. Stačilo vyplnit žádost a podepsanou jí donést do školy nebo naskenovat a poslat elektronicky,“ uvedla učitelka základní školy v Praze 12. O žádosti rodičů přitom nerozhoduje vedení města, nýbrž ředitelé škol.

Výdaje za zájmové kroužky? Rodinám se snížením finanční zátěže pomáhají i městské příspěvky nebo například nadační fondy:

Rodiny mají vyšší výdaje, děti ale neomezují. I u kroužků jde totiž ušetřit

Lidé v hmotné nouzi mohou požádat o příspěvek na „lyžák“ i na pobočce úřadu práce v rámci Mimořádné okamžité pomoci. Ta se totiž mimo jiné týká nákladů souvisejícím se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte. V roce 2023 úřad akceptoval 5145 žádostí o tuto dávku. „Tou lze kromě pobytu na lyžařském výcviku přispět i na pobyt dítěte na táboře, zájmovém kroužku nebo i na úhradu školních pomůcek, popřípadě na odbornou poradenskou pomoc, jako je třeba rodinná poradna,“ vysvětlili pro Deník.cz zástupci tiskového oddělení úřadu práce.

Dávka může uhradit až celý požadovaný náklad. Součet poskytnutých dávek nesmí překročit v rámci kalendářního roku desetinásobek životního minima jednotlivce (pro rok 2024 je životní minimum pro jednotlivce stanoveno na částku 4860 korun).

Na lyžáky a další pohybové aktivity školáků přispívají i některé zdravotní pojišťovny, získat od nich lze až 2000 korun.