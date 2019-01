Chátrající a prázdná budova ožije díky prostorům pro pořádání kulturní akcí a rušné pasáži s obchody a restauracemi. Proměnu takzvané Malé Ameriky plánuje nynější nájemník pozemků v okolí brněnského hlavního nádraží: společnost Brno New Station Development.

Firma už má jasno, jak naloží s objektem na pozemcích, které má pronajaté od Českých drah. „Dneska je to především objekt kultury. Chceme ale změnit účel pozemků na smíšenou plochu. Potom tam můžeme mít nejen kulturní akce, ale i komerční prostory. V prvé řadě nám jde o zvelebení tohoto místa. O to, aby se lidé při procházení okolo Malé Ameriky spíš usmáli, než aby si odplivli,“ shrnul za Brno New Station Development Radim Světlík.



Podle něj plány na rekonstrukci komplikuje památková ochrana budovy. S její opravou však památkáři souhlasí. „Musí mít nějakou funkci a rozvíjet se. Určitě budeme moc rádi, pokud investor přijde s jejím konkrétním využitím. Momentálně totiž Malá Amerika pouze chátrá,“ uvedl ředitel brněnské pobočky Národního památkového ústavu Zdeněk Vácha.

Doplnil, že památková ochrana výrazně neomezuje záměr, jak developer či město budovu využije. „Samozřejmě tam není možné rozsáhlé bourání či stavění. Je to ale skladištní budova, takže možností je mnoho včetně společenského i obchodního účelu,“ dodal šéf brněnských památkářů.

Opravená střecha

O proměně výpravní budovy nádraží už Brněnský deník Rovnost informoval. Na některých změnách developer pracuje. „Zatím to nejsou navenek viditelné práce. Loni jsme dokončili opravu střechy výpravní budovy zhruba za deset milionů korun. Za dalších pět milionů korun pak přípravné práce včetně třeba vyčištění suterénu, kam zatékalo,“ popsal ředitel developerské společnosti Ivo Vrzal.

Kombinace kulturních a komerčních ploch pro umístění obchodů či služeb je výhodné také podle architekta Petr Hrůši. „Na podobný problém jsem narazil už před lety v případě Vaňkovky. I tam byl celý areál určený pouze pro kulturu, nakonec jsme tam vymohli obchodní galerii. To ale samozřejmě obchodně nevychází. Část Malé Ameriky může být určená pro kulturu, část pro hospody a obchody v pasážích, jako je to třeba v Miláně,“ komentoval architekt.



Budoucnost Malé Ameriky se zástupci města zatím developer neprojednal. „Nyní je proto předčasné říkat, co tam vznikne nového,“ řekl brněnský náměstek primátorky pro kulturu Tomáš Koláčný.