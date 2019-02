Její úřad navrhl hned dvě varianty. Podle první by se zvýšila základní výměra starobního důchodu z deseti procent na 10,6 procenta průměrné měsíční mzdy. Podle té druhé by narostla na 10,9 procenta.

„Navržená změna povede ke zlepšení příjmové situace důchodců, neboť dojde k dodatečnému plošnému zvýšení důchodů cca o 200 Kč,“ uvádí k první z nich ministerstvo v důvodové zprávě k novele zákona o důchodovém pojištění.

Pokles

Důvod změny je podle ministerstva jednoduchý. „Návrh je reakcí na pozorovatelný pokles poměru průměrného starobního důchodu vůči průměrné mzdě v několika posledních letech,“ míní úřad. V roce 2013 podle propočtů ministerstva dosahovaly penze 42,3 procenta platů, loni to bylo už jen 37,9 procenta.

Novela je zatím v připomínkovém řízení, ještě ji musí schválit vláda a parlament. Není to však jediný návrh Jany Maláčové v oblasti penzí. Už minulý týden uvedla, že chce, aby se průměrný starobní důchod příští rok valorizoval celkem o 900 korun.

Otázkou ale je, zda to přijme i koaliční ANO. Sociální demokracie proto připouští možnost, že by kvůli dodatečným výdajům na penze změnila například slevy na jízdné ve vlacích jen pro důchodce nad 70 let.