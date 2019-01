Pondělní vládní neúspěch v otázce životního minima a školských obědů zdarma ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou (ČSSD) nijak neodradil.

Do konce března chce představit soubor legislativních změn, který by měl pomoci především rodinám s dětmi. Jde o zákon o dětských skupinách a mikrojeslích, sdílené pracovní místo a zálohované výživné. Posledně jmenovanou věc vnímá jako desetiletý dluh ČSSD, který chce prosadit stůj co stůj. Vymáhání výživného se týká zhruba sta tisíc dětí.

Pokud na vládě návrh neprojde, přijde na řadu poslanecký podnět Aleny Gajdůškové, který zatím leží ve sněmovně. S protlačením tohoto tématu by Maláčové měli pomoci komunisté a Piráti. Je otevřena všem návrhům, které by splnily cíl, a to včetně povinné srážky ze mzdy či domácího vězení pro dlužníky. „Na stole je i varianta, podle níž by na základě vyhlášené exekuce stát druhému rodiči okamžitě vyplatil alimenty. Tam jde o plošné opatření, které by nebylo vázáno na životní minimum,“ sdělila ministryně při včerejším setkání s novináři.

Rodinám výrazně pomůže zvýšení rodičovského příspěvku na 300 tisíc korun, k němuž dojde v lednu 2020. Do konce letošního roku by měl spatřit světlo světa věcný záměr zákona o dostupném bydlení.