Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) navrhuje snížit platy ústavních činitelů na čtyřnásobek minimální mzdy. Poslancům by se plat snížil asi o 22.000, uvedla dnes na twitteru. Minimální mzda by se pak podle ní měla automaticky valorizovat podle vývoje mezd. V květnu Maláčová hovořila o tom, že vládní ČSSD navrhne, aby platová základna ministrů, poslanců či senátorů dosahovala maximálně pětinásobku minimální mzdy. Od ledna činí minimální mzda 14.600 korun. Pracuje za ni asi 150.000 lidí.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). | Foto: ČTK / ČTK

"Navrhuji snížení platů ústavních činitelů na čtyřnásobek minimální mzdy. A minimálka by se měla valorizovat automaticky dle vývoje mezd. Poslancům by se tak plat snížil o cca 22 tisíc. Doufám, že ANO a Piráti to podpoří, zmrazení je pouze ústupová varianta. Návrh jsme vyslali k připomínkám," uvedla Maláčová.