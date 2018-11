Maláčová: Ženy vydělávají průměrně o 80 tisíc korun ročně míň než muži

Všeobecní administrativní pracovníci Administrativní pracovník. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13000 kč, mzda max. 18000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Nabízíme administrativní práci na počítači v zavedené firmě. Hlavní náplně práce je zpracování smluv do informačního systému. Nabízíme příjemné pracovní prostředí, klidnou práci a zajímavé ohodnocení.. Pracoviště: Sillet group a.s. [1], 28. října, č.p. 102, 702 00 Ostrava 2. Informace: David Malík, +420 775 255 386.

Obsluha strojů na výrobu pečiva, čokolády a cukrovinek Pekař – noční směna (1806006). Požadované vzdělání: bez vzdělání. Noční provoz, úvazek: . Mzda min. 100 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: Pekař – noční směna (1806006), Jste vhodným uchazečem, pokud:, - máte praxi v pekařství, cukrárně, kuchyni – výhodou, ne podmínkou, - máte chuť pracovat v noci, - jste fyzický zdatný, , Budete se věnovat:, - výrobě pekařských výrobků dle receptur, - obsluze pecí a pečení výrobků k expedici, - kontrole kvality upečeného zboží a dodržování technologických postupů, , Proč by se Vám mohla tato pracovní nabídka líbit? , - čeká na Vás příjemné pracovní prostředí včetně moderního zázemí, - hradíme lékařské prohlídky, , Pracoviště: Olomouc, Mzda: 100 Kč/hod (po zaučení navýšení mzdy), Nástup: dle domluvy, Směnnost: nepřetržitý (pouze noční směny cca 15:30 – 2:00), , Pokud vás uvedené informace oslovily, splňujete požadavky nebo máte k nabízené pozici jakékoliv dotazy, kontaktujte nás na tel. 773 447 447 anebo e-mailem na prace@gasl.cz.. Pracoviště: Gasl cz s.r.o.., Pavelčákova, č.p. 437, 779 00 Olomouc 9. Informace: Kontakt, +420 773 447 447.

Nákupčí REFERENT/KA NÁKUPU. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 9000 kč, mzda max. 16000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Co Vás u nás čeká?, - Zajištění materiálu (nákup a řízení objednávek), - Optimalizaci objednávek (datum, množství) a zásob materiálu, - Vyjednávání s dodavateli a zajištění dodacích lhůt a podmínek, - Interní komunikaci s plánováním výroby, technickým oddělením, prodejem atd., - Spolupráci s oddělením kvality při zpracování reklamací, , Co od Vás očekáváme?, - Středoškolské vzdělání obchodního zaměření, - Dobré znalosti českého a německého jazyka slovem a písmem, - Pokročilé znalosti Microsoft Office podmínkou, - Jste komunikativní a ceníte si vztahů se zákazníky a partnery, - Mezi Vaše silné stránky patří odpovědnost, iniciativa a flexibilita, , Co Vám nabízíme?, - pracovní poměr na zkrácený úvazek s pružnou pracovní dobou, - Firemní stravování a dovolenou navíc, - Atraktivní kancelářské prostory v historické stavební památce „Vila Klinger“ v Novém Městě p.S. uprostřed překrásného parku, - A další zaměstnanecké výhody (firemní akce a volnočasové aktivity, bezplatná výuka německého jazyka atd.). Pracoviště: Cis systems s.r.o.-001, Zámecká, č.p. 626, 463 65 Nové Město pod Smrkem. Informace: Radka Krejčová, +420 482 412 422.