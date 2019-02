Jednopokojové byty v Brně oproti loňsku zdražily. Podle asociace architektů a stavitelů roste jejich cena kvůli studentům i cizincům.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Cvrčková Klára

Královo Pole, Židenice, Brno-střed. Právě tam nejspíš uspějí lidé, kteří hledají v Brně byt ke koupi. Ti, co touží po větším životním prostoru, volí bydlení za městem, plyne z aktuální analýzy developerské společnosti Trikaya.



Podle průzkumu je třetina volných bytů třípokojových. „Konkurují jim totiž dostupné rodinné domy za Brnem. Lidé raději obětují svůj čas na dojíždění z rodinného domku za Brnem, než aby kupovali velký a drahý byt ve městě. Navíc často jen obtížně dosahují na hypotéku,“ vysvětlil ředitel společnosti Alexej Veselý.

Bydlení v menších bytech v Brně však neustále zdražuje. „Nejvíce zdražily nájmy v bytech jednopokojových, které se pronajmou takřka ihned,“ dodal Veselý. Rostou i ceny za malé byty při nákupu do osobního vlastnictví.

Byty v Brně

• Podle developerské firmy Trikaya je na začátku letošního roku v Brně o čtvrtinu více volných bytů než loni.

• Nejlevnější jsou v Černovicích, nejdražší v Brně-středu.

• Oproti loňsku stoupla cena jednopokojových bytů v Brně o dvaadvacet procent.

• Podle architektů byty neustále zdražují kvůli studentům i zaměstnancům ze zahraničí.

Vysoká částka za koupi komplikovala hledání nového domova také Jakubovi Šťastnému. „Vlastní požadavky na byt kromě dopravní dostupnosti jsem při výběru moc mít nemohl. Spíš jsem hledal kompromisy, na které jsem byl ochotný přistoupit v souvislosti s nabídkou bytů a vlastními možnostmi,“ popsal svůj několikaměsíční výběr.



Nejlevnější nové byty lidé v Brně najdou v Černovicích. Podle analýzy developera v této městské části lidé za metr čtvereční zaplatí v průměru 56 240 korun. Naopak nejdražší je metr čtvereční v Brně-středu. Kupce stojí 74 400 korun.



Podle realitního makléře Petra Broži ze společnosti Realspektrum jsou právě Černovice mezi lidmi oblíbené. „Není problém tam byty udat,“ řekl.



Podle Trikayi je v Brně na začátku letošního roku o čtvrtinu více volných bytů než loni. Za jeden s rozlohou osmapadesát metrů čtverečních zaplatí zájemce průměrně čtyři a půl milionu korun.



Jak už Brněnský deník Rovnost informoval, chtějí radní situaci zlepšit výstavbou téměř dvou tisíc bytů do devíti let. Podle Broži však ani to vysokou cenu nemovitostí neovlivní. „Stavba bytů na etapy znamená, že každý rok jich přibude třeba sto. To nebude mít na cenu vliv. Částky se budou dál přirozeně vyvíjet,“ komentoval.



Situace podle Asociace brněnských architektů a stavitelů nahrává vlastníkům. „Je velmi lukrativní investovat do nájemního bydlení, protože se v Brně nachází velké množství studentů a v posledních letech přibývá také mnoho zahraničních pracovníků,“ přiblížil předseda správní rady asociace Marek Vinter.