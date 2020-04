„Když si vzpomenu na první dny s opatřeními proti koronaviru, vybaví se mi klasická scénka Kaisera a Lábuse - Těžký týden referenta Kubrta. Nás však nezbrzdily gumičky, ale právě vládní nařízení, kdy jsme museli vylít celou várku piva,“ říká vedle stolu, kde jsou vyskládány PET lahve se zlatavým obsahem spolumajitel hradeckého pivovaru Klenot Matěj Miro. Zároveň dodává, že před pivní koronavirovou krizí vařil pivovar tři várky za týden.

V posledních dnech osiřela i varna pivovaru Beránek. Foto: Pivovar Beránek | Foto: Deník / Petr Vaňous

„Nyní jsme tak na jedné až dvou várkách za dva týdny. Navíc jsme museli vylít prakticky celou várku zeleného piva, které jsme vařili speciálně na Velikonoce. Zkrátka sudy a tanky piva, které už mělo jít ven, šly na kanál. Mohli jsme počkat a pokusit se je stočit do lahví, ale takové množství by se nikdy neprodalo a nám by se pouze navyšovaly ztráty. Jen udržování uvařeného piva v tancích stojí řádově tisícovku denně. To teď, kdy každý bojuje o každou korunu, nemělo smysl,“ dodává pivovarník.