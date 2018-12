Maloobchodníci zrychlili růst svých tržeb. Dařilo se především e-shopům

Všeobecní administrativní pracovníci VŠEOBECNÝ/-Á ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK/-ICE. Požadované vzdělání: bakalářské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: VŠEOBECNÝ/-Á ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK/-ICE , Náplní práce jsou administrativní a personální činnosti, komunikace s obchodními partnery a klienty. , Požadujeme zodpovědnost, odolnost vůči stresu, znalost práce na PC, dobrý písemný projev, týmovou spolupráci. , Pozice je vhodná i pro absolventy/-tky vysokých škol., , V případě zájmu pošlete svůj životopis na e-mailovou adresu hr@vzdelavanimetis.eu (kontaktní osobou je Bc. Radek Kahánek). Do předmětu e-mailu, prosím, uveďte "Administrativa Jičín".. Pracoviště: Ing. et bc. lenka štichauerová - pracoviště jičín, Fortna, č.p. 43, 506 01 Jičín 1. Informace: Radek Kahánek, +420 604 500 052.

Služby - Úklid servisu 18 000 Kč

Do společnosti Auto Jarov hledáme nové kolegy/kolegyně na pozici pracovník/pracovnice úklidu. Náplní práce je zajištění čistoty autosalonů a sociálního zařízení. Pracuje se na směny po-pá ranní: 6.00-14.30hod. a 1x do týdne odpolední: 6.00-18.00h. a 1x sobota do měsíce 7.00-14.00hod. Možnost kratšího úvazku.