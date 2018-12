Malý finanční úklid. Co byste si měli pohlídat ještě do konce roku

Do Silvestra zbývá osm pracovních dnů. Dost na to, abychom stihli netradiční, ale možná o to užitečnější kontrolu rodinných financí na konci roku.

Dokončit pracovní úkoly, nakoupit dárky, připravit domácnost na Vánoce. Všichni máme v posledních týdnech roku podobný program. Byla by však škoda neudělat si kvůli vánočnímu shonu pořádek ve financích a nedohnat, co se ještě dá dohnat. Je například dobré zkontrolovat stav všech účtů u bank, spořitelen i pojišťoven a ověřit, zda v končícím roce budete čerpat maximální daňové úlevy nebo státní příspěvky. Podmínkou pro získání maximální státní podpory ve stavebním spoření je vedle uhrazení poplatku za vedení účtu také roční vklad alespoň 20 tisíc korun, tedy 1667 korun měsíčně. Pokud si někdo během roku ukládal méně a nyní mu to finanční situace umožňuje, měl by vklad zvýšit tak, aby o státní podporu nepřišel. Někteří lidé uzavírají v závěru roku i zcela nové smlouvy. Je dobré vědět, že člověk může mít v rámci stavebního spoření i několik smluv. Reklamní akce „Když se zájemce k takovému kroku na poslední chvíli rozhodne, nesmí čekat na poslední dny roku. Administrativa si přece jen vyžaduje jistý čas," poznamenává Roman Bečička, úvěrový analytik společnosti Broker Trust. Navíc koncem roku stavební spořitelny nabízejí různé marketingové výhody. Nejčastěji jde o zrušení poplatku. Některé akce končí opravdu koncem prosince, ale některé třeba již před vánočními svátky. Ten, kdo si střádá formou penzijního spoření, si může od základu daně odečíst tu částku, která za rok překročí hranici 12 tisíc korun. Maximální odečet je 24 000 korun. Pro dosažení tohoto limitu je tak během roku nutné vložit na účet 36 tisíc korun. „Pokud si člověk není jistý, kolik během roku naspořil, stav účtu mu sdělí daná penzijní společnost nebo finanční poradce, jenž smlouvu sjednal," říká k tomu Roman Bečička. Pojištění, akcie, dary Pojistné smlouvy mají odpovídat momentálnímu stavu věcí. Pokud jste během roku například rekonstruovali dům či byt, upravte podle toho i pojistnou smlouvu, aby se nestalo, že nemovitost bude pojištěná nedostatečně. „Neaktualizovaná pojistná smlouva způsobuje, že pojištěná osoba dostane na plnění méně, než kolik činila škoda," uvádí Dušan Šídlo, pojistný analytik společnosti Broker Trust. Pokud se opětovně podíváte na skladbu svých investic (patříte-li mezi investory) nenechejte se zviklat krátkodobými výkyvy, které akcie zažívají v posledních období. Při rozhodování berte v potaz horizont investice nastavený na začátku a snažte se ho dodržet. „Obecně platí, že investice s dlouhodobým horizontem překonává krátkodobé výkyvy kurzů," dodává Jiří Pech. Daňovou úlevu v příštím roce získají ti, kteří do konce prosince věnují peníze na dobročinné účely, ať už jsou podnikateli, nebo zaměstnanci. Plány na příští rok Jiný problém, kterým se každý rok zabývají tisíce zaměstnanců, jsou stravenky, které dostanou v prosinci a kterým tedy končí platnost v ten samý měsíc. Některé obchody sice takové stravenky přijímají ještě i v lednu, ale nelze na to spoléhat. Zde zázrační recept není. Stanovte si už nyní reálné finanční cíle, kterých chcete dosáhnout v příštím roce. Berte přitom v úvahu dosavadní příjmy a výdaje, podle kterých si lze vytvořit rozpočet a při jeho dodržování snáze šetřit. Jedno z nejlepších předsevzetí je vstoupit do nového roku se záměrem splatit dluhy. Platí pravidlo, že jako první by měl dlužník splatit takový úvěr, kde je nejvyšší úrok, nebo ten, který může splatit nejrychleji.

Autor: Jozef Gáfrik