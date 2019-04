Za průkopníky lze nazvat rodinu Němcových z Netína na Žďársku. „Když jsme v roce 2008 začínali, byly takové podniky tři v republice. Teď je nás 313. Vyrostla konkurence, musíme se na trhu poprat a každý najít své místo,“ říká netínský farmář František Němec.

Lahodné jogurty od Němcových, výborný balkánský sýr od Zedníčků z Gabrielky na Pelhřimovsku, zajímavý grilovací sýr Hugo z mlékárny Lesonice na Třebíčsku či specialita Dvorská roláda z kozí farmy rodiny Dvorských z Olešenky na Havlíčkobrodsku. To je jen namátkový výčet kvalitních potravin přímo z produkce farem na Vysočině. Základem je kvalitní mléko, které nikam necestovalo.

Cena těchto výrobků je vyšší, než z velkovýroby. Svou skupinu zákazníků si našly, mírně jich přibývá, ale další skokový nárůst oslovení malomlékaři vesměs neočekávají. Jde o to, aby byl kupující ochotný kvalitu zaplatit. „Tak pět, sedm let je skupina zákazníků, kteří o takové produkty stojí, stejná. Přičemž si je dělí čím dál víc malých mlékáren. Noví zákazníci přibývají jen velmi pomalu,“ zhodnotil situaci netínský farmář Němec.

Jak se malým mlékárnám daří své produkty dostávat mezi zákazníky? Je to různé.

„A je to hlavně stálá řehole a práce,“ říká přesvědčivě František Němec stejně jako například šéf Rolnické společnosti Lesonice Petr Kuba. Jeho zemědělský podnik mlékárnu otevřel teprve loni.

Lesoničtí přiznávají, že start není jednoduchý, ale nevzdávají to. Vnímají, že zákazníci se vracejí a mírně jich přibývá. „Krom tří vlastních malých prodejen v Lesonicích, Třebíči a Ivančicích dodáváme do obchodů s potravinami v okolí. Třeba do jaroměřického Klasu. Jednoznačně největší zájem je o tvarohové dezerty,“ přiblížil Kuba. V sortimentu mají jogurty, kefíry, tři druhy sýrů, tvaroh i syrovátkové nápoje.

Přes 110 druhů výrobků

Netínská farma Němcových dodává výrobky do sítě obchodů s čerstvými domáckými produkty Sklizeno, které jsou ve velkých městech. Jako jediná ze čtyř oslovených vysočinských mlékáren má spolupráci s velkým řetězcem. Konkrétně s Globusem, kterému vozí zboží do marketů v Brně, Pardubicích a v Praze. Provozuje rovněž e-shop. Do terénu vyjíždějí po zavedených trasách pojízdné prodejny v podobě chladírenských vozů. „Máme přes 110 druhů výrobků, které jsme schopni distribuovat třikrát týdně s desetidenní trvanlivostí,“ upřesnil František Němec. Trendem hlavně ve větších městech je „bezobalová doba“. „Lidi nechtějí potraviny v plastech. Proto jsou naše výrobky ve skle.“

Trh v Praze

Zedníčkovi v Gabrielce u Kamenice nad Lipou provozují malou mlékárnu šest let. Mají prodej jak z farmy, tak své výrobky rozvážejí. „Děláme cesty do Kamenice, Humpolce a Pelhřimova. Teď poprvé jsme zkusili trh v Praze, kam se budeme každou sobotu vracet,“ přiblížil Miloslav Zedníček.

Právě pražští chalupáři patří přes léto mezi Zedníčkovic zákazníky. „Strašně si libují, jsou maximálně spokojení.“ Nejvíc podle Miloslava Zedníčka frčí jejich sýry včetně těch ochucených, ale sortiment mají pestrý – od mléka po šlehačku, zákysy a jogurty. Vše v kvalitě bio. Ovšem zákazníci obecně jsou prý vůči nálepce bio ostražití. „Nemyslím si, že jí úplně věří,“ zjistil farmář z Gabrielky.

Nejen kravské. I kozí mléko táhne

V Olešence na Brodsku si splnili svůj sen Dvorští. Rodina tam zrekonstruovala statek, kde zřídila kozí farmu. „Kozí produkty jsou u lidí čím dál víc oblíbené. Rádi poznávají nové chutě. Ke spoustě zákazníků přibývají noví,“ zhodnotila sýrařka Věra Dvorská. Její farma nabízí kozí mléko – i jogurtové. Dále syrovátku, tvaroh, tvarohové krémy, žervé a několik druhů sýrů.

Nakoupit se dá přímo na farmě, na webových stránkách farmy zveřejňují, na který farmářský trh se právě chystají, dodávají i do prodejen zdravé výživy.

Podle Věry Dvorské je zajímavé sledovat, že v každém městě zákazníci milují něco jiného. Někde je nejoblíbenější čistý tvaroh a žervé, jinde sýry a tvarohové krémy. Do supermarketů Dvorští nechtějí. „Naše výrobky patří do milých obchodů. A kdo chce vidět při nákupu i pasoucí se kozy venku, ať navštíví Olešenku.“