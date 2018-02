Máme dvakrát menší marže než velké řetězce, tvrdí malí prodejci potravin

Miroslava Hanuše znám přes dvacet let. O to těžší je ptát se na něco, co sama nevím či na tajnosti, jež v žádném jeho rozhovoru dosud nezazněly.V civilu se cítí být staromilcem a poetou, jenž miluje operetu, dechovku nebo country, do divadla jezdí na motorce a novým kolegům zásadně vyká. Ale hlavně s chutí a rád vypráví vtipné herecké historky…