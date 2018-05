Tunel na trati do Drážďan postaví Němci. Cestu z Prahy zkrátí na hodinu

Českou krajinu spatří cestující naposledy v Chabařovicích. Pak se rychlovlak vřítí do 26 kilometrů dlouhého tunelu, který už bude v péči Němců. Vynoří se až na druhé straně Krušných hor. Tak by mělo vypadat železniční spojení mezi českou a saskou metropolí po roce 2030.

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) se dnes se svým saským protějškem Martinem Duligem dohodl, že tunel na vysokorychlostní trati z Prahy do Drážďan postaví německá strana. Společnost DB Netz, která má podobně jako česká SŽDC na starosti železniční infrastrukturu, by jej poté také měla v souladu s německými předpisy provozovat.

„Dostáváme se už od politických deklarací k technickým otázkám a projektování. Vznikne společný projektový týmu na úrovni DB Netz a Správy železniční dopravní cesty,“ uvedl Ťok. Duliga zajímalo, zdali v Česku probíhá příprav na stavbu nové tratě stejně intenzivně jako v Sasku, a to včetně zajištění financování.

V současnosti vzniká studie proveditelnosti, která do druhé poloviny roku 2019 vyhodnotí ekonomickou efektivitu celého projektu a vybere výslednou variantu technického řešení pro další projektovou přípravu. „Do konce roku 2018 připraví správci železnice společnou smlouvu upravující další postup,“ slíbil Ťok.

Vlaky v tunelu by měly jezdit rychlostí až 200 kilometrů v hodině, na zbytku tratě by měla být maximální rychlost 250 kilometrů za hodinu. Díky tomu by se cestovní doba zkrátila z dnešních 139 minut na méně než polovinu. Trať by měla být kompletně novostavbou ve zcela nové trase, v Ústí nad Labem by vlaky stavěly na západním nádraží.

Nová vysokorychlostní trať do Drážďan zkrátí jízdní dobu v relaci Praha–Drážďany na jednu hodinu a současně odvede část dopravy ze stávající přetížené trati v údolí Labe. Výstavba nové trati z Prahy do Drážďan by mohla začít kolem roku 2030. Odhady nákladů na celou trasu se pohybují kolem 130 miliard korun. Předpokladem záměru je spolufinancování z evropských fondů v úrovni 50 až 75 procent.