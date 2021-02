Většina nových výrobků do teď spadala do nejvyšších kategorií (A+, A++ a A+++), naopak v nejnižších kategoriích již prakticky žádné produkty nebyly. „Zákazníci objednávající si produkty s označením A+ se tak domnívali, že pořídili velmi úsporný spotřebič. Ve skutečnosti byla tato kategorie v úspornosti až na třetím místě,“ popisuje mluvčí Mall.cz Pavla Hobíková.

Nové štítky proto lidem pomohou lépe se orientovat, které výrobky jsou skutečně úsporné. Místo znamének plus nově na stupnici úspornosti zůstanou pouze písmena abecedy od A do G. Aktuálně nejúspornější výrobky přitom budou zatím označeny písmenem B nebo C. Písmeno A si na svou chvíli bude muset počkat, než se na trhu časem objeví ještě modernější a z nynějšího pohledu vysloveně superúsporné výrobky.

Až do konce února se na výrobky lepí dosavadní štítky, změna v kamenných obchodech i na e-shopech by měla nastat mezi 1. a 18. březnem. „Nové štítky by předtím nikdo neměl nabízet, ale poté by je naopak všichni měli mít na prodejnách,“ řekl Deníku Juraj Krivošík, šéf společnosti SEVEn zaměřené na úspornější využití energie.

Výjimečně by se ale zákazníci přesto mohli se starými štítky setkávat až do 1. prosince letošního roku. Týká se to výhradně již dříve naskladněných modelů, u nichž výrobce již štítek nedodá, protože není nově nabízen k prodeji. „Po tomto datu musejí prodejci i takové modely stáhnout z nabídky,“ uvedla ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

Změna štítkování se zatím týká pouze některých kategorií spotřebičů, zejména chladniček, praček, praček se sušičkou, myček a domácích vinoték. Samostatné sušičky přijdou na řadu v příštím roce. Prodejci uvádějí, že jsou na ni připraveni. „Průběžně zákazníky o nových štítcích informujeme na našem webu, chystáme také jednoduché praktické informace na sociální sítě,“ řekla Deníku mluvčí Datartu Eva Kočicová. „Současně jsou všichni naši elektro specialisté v prodejnách proškoleni, aby zákazníkům mohli poradit,“ podotkla.

„Máme ještě necelý měsíc na to, abychom tyto úpravy dokončili,“ řekla Deníku mluvčí Alzy.cz Daniela Chovancová. O změně navíc informují samotné zákazníky. „Při nákupu spotřebičů, kterých se změny týkají, je informujeme i e-mailem,“ uvedla Chovancová. „Naši zákazníci se totiž o energetickou náročnost spotřebičů zajímají, je to dokonce jeden z nejdůležitějších parametrů při výběru,“ prohlásila.

„Zákazníci se před nákupem informují, jakou má daný spotřebič spotřebu energie či vod, kolik za rok ušetří a za jak dlouho se jim investice do dražšího spotřebiče případně vrátí,“ potvrzuje i Hobíková z Mall.cz. „Dotazy na toto téma nyní řeší i kolegové ze zákaznické podpory, což dříve nebylo tak běžné,“ konstatovala.

Podle Krivošíka se úspora za energie za dobu životnosti spotřebičů pohybuje v řádu tisícovek korun, podle druhu spotřebiče. „Největší úspora je u sušiček prádla, tam je to až 11 tisíc korun,“ uvedl Krivošík. Moderní chladnička s mrazničkou spotřebiteli ušetří asi šest tisíc korun, běžný televizor potom čtyři tisícovky.