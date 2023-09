Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) bude o cenách potravin jednat ve čtvrtek 7. září se zástupci osmi největších obchodních řetězců působících v České republice. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce v neděli zopakoval, že není ministrem cenotvorby, chce nicméně na producenty i prodejce působit neformálně. Uvedl také, že neplánuje měnit zákon tak, aby se dotkl slevových akcí.

Ministr zemědělství Marek Výborný | Foto: Deník/Martin Divíšek

Podle předsedy Zemědělského svazu Martina Pýchy by bylo vhodné omezit legislativou množství jednoho zboží prodávaného ve slevových akcích. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza je proti zásahům státu do obchodu. Podle Výborného je třeba, aby všichni na českém trhu s potravinami „hráli podle pravidel“, protože ale od svého příchodu na ministerstvo ještě v obchodníky nejednal, nechce se vyjadřovat k jejich chování. Zopakoval také, že případná opatření jsou na straně České obchodní inspekce.

Podle Výborného nesmí být marže nepřiměřené. Na výstavě Země živitelka v druhé polovině srpna uvedl, že vláda bude apelovat na řetězce, aby nabízely víc českých potravin. Premiér Petr Fiala (ODS) tam jednal o cenách potravin a letošních ziscích potravinářských firem s představiteli oboru. Schůzky se zúčastnili generální ředitel Madety Milan Teplý, prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová či zástupci Svazu pekařů a cukrářů v ČR a Českého svazu zpracovatelů masa. „Věřím, že když náklady opět klesají, projeví se to na poklesu cen potravin a že to občané pocítí,“ řekl Fiala. Ke zlevnění domácí produkce potravin podle něj přispěje i to, když potravináři a zemědělci loňské mimořádné zisky znovu investují.

Ceny mnoha potravin klesají. Naopak dál zdražuje vepřové maso, je ho nedostatek

Ceny potravin v Česku budou zbytek roku dál klesat, řekla v polovině srpna ČTK prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová. Výjimkou je vepřové maso; jeho cena se řídí podle německé burzy, kde pořád roste, dodala.

Tempo meziroční inflace v červenci opět zpomalilo, spotřebitelské ceny meziročně stouply o 8,8 procenta z červnových 9,7 procenta. Kladný vliv na to měly zejména ceny potravin, informoval na webu Český statistický úřad (ČSÚ). Ceny potravin proti červnu klesly o 0,8 procenta, meziročně byly vyšší o 9,5 procenta.