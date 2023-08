Konsolidační balíček čeká změna. Jurečka: Upraví se pravidla práce na dohodu

ČTK

Část vládního konsolidačního balíčku, která se týká pravidel práce na dohodu, se ještě upraví. Změny bude obsahovat ucelený pozměňovací návrh, o jehož podobě koalice jedná. Úpravy se mají týkat evidence více dohod u různých zaměstnavatelů či ohlašovacích lhůt. Novinářům to v úterý řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Kompromisu by chtěl dosáhnout i u zaměstnaneckých benefitů. Další body nechtěl komentovat. Dodal, že koaliční jednání by se měla uzavřít do poloviny příštího týdne.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka | Foto: Deník/Martin Divíšek