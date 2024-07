Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) chce vládě předložit návrh nařízení na zvýšení platů v části veřejného sektoru od září, a to mezi sedmi až deseti procenty. Řekl to ve čtvrtek novinářům po jednání s prezidentem Petrem Pavlem. Přidání by se mělo týkat úředníků, pracovníků v kultuře, technických pracovníků v sociálních službách a ve zdravotnictví či nepedagogických sil ve školství a také lidí ve státní službě.

„Stojím za tím, že je na místě, abychom provedli zvýšení od 1. září. Odmítám zvýšení plošné… Budu navrhovat, abychom materiál na vládě projednali do konce prázdnin - v tom rozptylu mezi sedmi a deseti procenty,“ řekl ministr. Na konci července po mimořádném jednání předsednictva tripartity uvedl, že by kabinet měl rozhodovat nejpozději 24. července.

Platy ve veřejném sektoru stanovuje pět tabulek s jednotlivými tarify podle odbornosti a délky praxe. Jurečka zmínil od září úpravu první tabulky pro úředníky, pracovníky v kultuře, technické pracovníky v sociálních službách a ve zdravotnictví či nepedagogické síly ve školství. Od září by si mohli polepšit i lidé ve státní službě.

Druhou tabulkou se řídí odměňování v sociálních službách, třetí se používá pro zdravotníky a sestry, čtvrtá pro lékaře a zubaře a pátá pro učitele. Vlastní tabulku pak mají bezpečnostní složky i státní zaměstnanci. „U zbývajících skupin máme debatu vést (o přidání) od 1. ledna 2025,“ uvedl ministr. Premiér Petr Fiala (ODS) už dřív řekl, že při přípravě rozpočtu na příští rok se bude jednat i o adekvátním navýšení platů.

Odbory požadují přidání minimálně o deset procent

Zvednutí tarifů v nejnižší tabulce navrhovala i část zaměstnavatelů. Unie a konfederace zaměstnavatelských svazů už dřív vládě doporučily zvýšit těmto zaměstnancům základ výdělku o pět procent, a to už od letošního dubna. Poukazovali na to, že zhruba polovina tarifů v této tabulce je pod hranicí minimální či zaručené mzdy a že je obtížné za takových podmínek zaměstnance získat a udržet. Před měsícem zástupci zaměstnavatelů uvedli, že by byli od září pro zvýšení o sedm procent.

Odbory požadují přidání do tarifů od září nejméně o deset procent pro všechny ve veřejném sektoru. Původně žádaly o navýšení o 15 procent. To by podle ministerstva práce do konce roku stálo 22 miliard korun. Na růst o pět procent by bylo potřeba sedm miliard korun. Ve veřejné sféře pracuje 846 300 lidí. Z nich výdělek podle první tabulky dostává 359 900 a zaměstnanců státu je 70 400.