Markle & Sparkle. Známý britský řetězec na počest svatby změní název

Nevšední označení bude trvat pouze po dobu dvou dní. Kromě samotného nápisu a vyzdobení výloh by samozřejmě neměla chybět ani vlajka Spojeného království zvaná Union Jack.

Ženich i nevěsta, kteří si své ano řeknou v kapli svatého Jiří na hradě Windsor, si zmíněného nápadu jistě všimnou také. Jeden z obchodů je totiž situován podél cesty, kterou se k ceremonii budou ubírat. Podobně budou slavit také další pobočky, konkrétně ty v londýnských čtvrtích Kensington a Chelsea, dále ve Swindonu, Readingu a Birminghamu.



Svým dílem mohou přispět také samotní zákazníci. Každá budova Marks & Spencer, která se do akce zapojí, jim umožní vyfotit si selfie a sdílet jej na sociálních sítích, přičemž veškeré fotografie ve výsledku vytvoří virtuální album. To nakonec firma pošle jako dárek do Kensingtonského paláce.

We are excited to announce a royal re-brand in honour of the wedding of HRH Prince Harry and Ms Meghan Markle. In celebration of Britain’s most anticipated wedding of the year for the next three days, we become Markle and Sparkle. ✨ pic.twitter.com/1HzfJ60BCN