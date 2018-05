Zisk řetězce Marks & Spencer se propadl o dvě třetiny. Zavře sto prodejen

Britskému řetězci Marks & Spencer (M&S) se poslední dobou nedaří. Plánuje proto ve své mateřské zemi zavřít stovku obchodů do roku 2020. Celkem má v Británii 1035 prodejen, škrty se tak dotknou desetiny z nich. M&S zatím potvrdil uzavření 36 konkrétních prodejen ve 14 městech. Kolik lidí přijde o práci, zatím není jasné. Nejde o jedinný britský řetězec, který zavírá své obchody.

Podle M&S je plán „radikální transformace“ zásadní pro další rozvoj společnosti. „Nejprve zavřeme menší prodejny, kde nemůžeme zákazníkům nabídnout plný servis,“ uvedl výkonný ředitel Steve Rowe pro rádio BBC 4.

Firma chce více investovat do svého e-shopu. „Náš web se musí zrychlit a vyhledávání zjednodušit,“ dodal Rowe s tím, že na web by se měla přenést třetina byznysu firmy. Odmítl ale říci, kolik lidí firma propustí.

Jak píše list The Guardian, firma zaměstnává 72 tisíc lidí, propouštění by se mělo týkat pravděpodobně 1500 z nich. „Zaměstnanci ve všech obchodech jsou znepokojeni, co nastane. Zatím jim firma neřekla, koho propustí," uvedl šéf odborů David Gill.

M&S má v Británii 1035 obchodů, z toho jich 700 prodává pouze jídlo. Ve zbylých nabízí navíc i oblečení a vybavení pro domácnost. V rámci úspor firma prostory s oblečením zmenší o 25 procent.

„Zavírání obchodů není snadné, je to ale zásadní pro naši budoucnost,“ říká šéf prodejen Sacha Berendji. „Tam, kde prodejny zavřeme, budeme očekávat, že nás zákazníci najdou v nejbližším obchodě,“ dodává.

Firmě se v poslední době nedaří. Její roční zisk před zdaněním se meziročně propadl o dvě třetiny na 66,8 milionů liber (1,93 miliardy korun). Zboží se zdražuje, lidé méně nakupují a náklady na zaměstnance se zvyšují. Rovněž byla špatná poslední vánoční sezóna. První náznaky neúspěchu se objevily před 18 měsíci, když výkonný ředitel Steve Rowe prohlásil, že chce omezit prostor, kde se prodává oblečení. Před dvěma lety skončily desítky jejích prodejen v zahraničí.

Firma, která je na trhu 132 let, zavře například jeden ze svých prvních obchodů v Londýně na Holloway Road, který fungoval od roku 1914.

„Chodila jsem sem nakupovat pravidelně po 40 let, málokdy jsem zde našla něco, co by bylo příliš drahé. Ráda jsem kupovala spodní prádlo, i když pro oblečení preferuji Bonmarche. Je ostuda, že M&S odchází,“ smutní 68 letá zákaznice Margaret Late.

M&S není jediný britský řetězec, který seškrtává své výdaje. Minulý týden oznámil svůj plán na uzavření 50 prodejen obchodník s dětským oblečením Mothercare, ohroženo je 800 pracovních míst. Butik s módou New Look zavírá 60 outletů a House of Fraser jich zavře 20.

V roce 1997 měl M&S podíl na britském trhu s oblečením 13,5 procenta, letos je to ale 7,6 procenta, těsně za ním je Primark se 7 procenty, udává analýza GlobalData. „M&S desítky let dominoval britského trhu s oblečením, letos jej ale pravděpodobně dostihne Primark,“ doplňuje analytik Maureen Hinton. „Uzavření jej velmi zasáhne, ušlý zisk by ale mohl dohnat online prodejem,“ dodává.